Es muss nicht immer Aschenbrödel sein

Alle Jahre wieder: Wenn «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» läuft oder «Sissi», kommt bei Millionen ­TV-Zuschauern im deutschsprachigen Raum Weihnachtsstimmung auf. Liebevoll gemachte Filme wie diese Klassiker gehören zum Fest wie die Geschenke.

Doch nicht nur in der Schweiz dominieren seit vielen Jahren bestimmte Sendungen das Fernsehprogramm an den Festtagen. Auch in anderen Ländern gibt es unverzichtbare TV-Rituale zur Weihnachtszeit.

In Schweden etwa erfreut die Zeichentrickfigur Kalle Anka die Menschen im Weihnachtsprogramm. Hinter dem Namen verbirgt sich Donald Duck, der seit Jahrzehnten zu sehen ist. Der einstündige Disney-Zusammenschnitt aus dem Jahr 1958 hat den schönen Titel «Donald Duck und seine Freunde wünschen frohe Weihnachten» und ist im skan­dinavischen Land Kult. Wichtig: Die Sendung muss live moderiert werden, und an der Synchronisation darf sich nichts ändern – darüber wachen die Fans genau.

Die Donald-Duck-Sendung muss live moderiert werden.



Auch in Norwegen schwören die Menschen auf einen Fernsehbrauch in der Weihnachtszeit. Hier darf der «TV-Adventskalender» nicht fehlen, der in der Regel aus 24-teiligen Fernsehserien besteht. Dabei reicht das Spek­trum vom rührseligen Weihnachtsmärchen bis zur bissigen Gesellschaftssatire.

Die Briten haben gleich mehrere TV-Rituale zur Weihnachtszeit: Es gibt unter anderem einen ­Hitparaden-Jahresrückblick, den warmherzigen Zeichentrickfilm «The Snowman» und am Christmas Day schliesslich, am ersten Weihnachtsfeiertag am 25. De­zember, die mit Spannung erwartete Weihnachtsansprache der Queen.

Um den genauen Text der «Queen’s Christmas Message», die einige Tage vor Weihnachten aufgezeichnet wird und Ereignisse des Jahres Revue passieren lässt, wird im Vorfeld ein Ge­heimnis gemacht. 1992 gab es einen Skandal, als die Boulevardzeitung «The Sun» den Wortlaut der Ansprache zwei Tage vor Christmas Day veröffentlichte. Die Queen war not amused und verklagte das Blatt wegen Verletzung des Urheberrechts.

Der Text der «Queen's Christmas Message» bleibt im Vorfeld geheim.

Die Franzosen lieben zur Weihnachtszeit gefühlvolle, oft rührselige Filme, in denen Benachteiligte tapfer den Widrigkeiten des Lebens trotzen. In Australien, wo Weihnachten mitten in den Sommer fällt, werden gerne Liveübertragungen von turbulenten Shows gesendet, die am Strand über die Bühne gehen. Und in den USA laufen an Weihnachten bevorzugt thematisch passende Hollywoodfilme wie «Kevin – Allein zu Haus».

In New York kommt eine regionale Besonderheit dazu: Dort steht beim Sender WPIX alljährlich der «Yule Log» auf dem Programm. Gezeigt wird stundenlang nichts anderes als ein brennendes Holzscheit im Kamin. Zu sehen war das mit Weihnachtsmusik unterlegte Feuer aus der Residenz des New Yorker Bürgermeisters erstmals an Weihnachten 1966.

Wider Erwarten wurde die Sendung zum grossen Erfolg. Mehrere Versuche des Senders, die zum zunehmenden Ärger der Verantwortlichen ­völlig werbefreie Sendung wieder loszuwerden, scheiterten an einer Beschwerdeflut der Zu­schauer. (Berner Zeitung)