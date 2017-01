Gammelbär findet das Glück

Es gibt Problembären. Und es gibt Gammelbären. Theodor ist beides zusammen. Theobär nennt ihn sein Besitzer Max, der ihn liebt, wie man nur einen Theobären lieben kann. Seine Eltern aber hegen ungleich weniger Sympathien für diesen räudig-muffeligen, einohrig-einäugigen Filzpelzträger. Ab in den Müll, rufen Sie. Und so kommt es eines Nachts, als Max in schweren Träumen liegt: Eine Riesengreifzange befördert den Theobären stracks auf die Abfallhalde.

Es könnte das Ende sein. Aber es ist erst der Anfang im Kinderbuchklassiker «Reise nach Tripiti», der auf der Bühne des Stadttheaters ein zweites Leben erhält: Als «Familienoper» mit einem Protagonisten im mannshohen Bärenkostüm (Carl Rumstadt), aus dem eine runde Bärenbassstimme zu vernehmen ist.

Im Müll ist Theodor nicht lange alleine. Aus dem Mief steigt ein Spielzeugpferd (Andries Cloete), Kaspar mit Namen, ein «Lumpenkumpel», der humpelt, weil ihm ein Rad fehlt. Und bald schon taucht auch Resi auf, eine Sperrmüll gewordene Trachtenpuppe mit Schrillsopran, doch ohne Kopf (Oriane Pons).

Zusammen gehen Sie auf Reise, bald per Traktor, bald per Boot, pflücken Kameraden und träumen sich ins Ziel. Nach Tripiti soll es gehen, wo es «schön ist wie nie», wie es im «Tripiti-Lied» heisst, das den Abend leitmotivisch durchzieht.

Die Kraft der Gemeinschaft

Wie ein «in Ehren ergrauter Teddybär» sei der Zeichner H. U. Steger beim Schlussapplaus auf die Bühne gehüpft, berichtete das «St. Galler Tagblatt» im Frühling 2016, als die Opernadaption im Theater Winterthur zur Uraufführung kam. Steger starb wenige Monate danach, 93-jährig. «Reise nach Tripiti» war sein erfolgreichstes Kinderbuch, 1967 erschienen, ein Werk wider die Wegwerfgesellschaft, das auch von der Kraft der Gemeinschaft erzählt und das viele Deutungen zulässt.

Steger schöpfte nicht zuletzt aus seinen Balkanreisen in den Fünfziger- und Sechzigerjahren. Erdige Farben prägen die Landschaften, die von der bunten Truppe der Versehrten durchstreift wird, auf dem Weg ins Dorf Tripiti, das bei Steger ein durchaus realer Ort zu sein scheint. Nun, 50 Jahre nach seinem Entstehen, scheint die Zeit wieder reif für Stegers Werk. Secondhand ist hip. Und was passt besser in den «Zero Waste»-Trend als diese «Zero Waste»-Oper?

Librettistin Pamela Dürr bleibt der Vorlage im Kern treu, bettet sie aber in eine (wenig zwingende) Rahmenhandlung und lässt weitere Kinderklassiker durchschimmern – Janoschs «Oh, wie schön ist Panama» ebenso wie «Wo die wilden Kerle wohnen» von Maurice Sendak.

Regisseurin Nina Russi vertraut auf die Kraft der Reduktion, erzählt die Geschichte verständlich und einfallsreich. Mit wenigen, aber entschieden eingesetzten Requisiten entstehen Bilder eines Roadtrips. Und aus Müllsäcken wird – auch eine Art Recycling – unversehens ein Meer. Ganz ohne Niedlichkeiten geht es nicht. Insgesamt aber wirkt das Stück durchaus widerborstig. Das liegt am Libretto, aber auch an der Musik, die der Komponist Fabian Künzli geschaffen hat.

Die bangende Babuschka

Jede Figur erhält klanglich ein eigenes Kleid. Es ist Musik, die im besten Sinne makelhaft ist, die immer wieder holpert und stolpert, die ausfranst, bevor sie sich stets von Neuem im bald lyrischen, bald melodisch breiten Wohlklang auflöst. Es ist aber auch Musik, die der Melancholie Raum lässt – besonders eindringlich, als die Babuschka (Hatice Zeliha Kökcek) um ihr kleinstes Kind bangt, das in den Fluss gefallen ist.

Diese Oper ist eine Bewährungsprobe für Zsolt Czetner, Chorleiter von Konzert Theater Bern: Als Maestro im Graben muss er im bunten Treiben den Überblick behalten und das heterogene Ensemble zusammenhalten, an dem neben dem Berner Symphonieorchester, dem Theaterchor und den Solisten auch der Kinderchor der Musikschule Köniz beteiligt ist – unter anderem als singende Müllsäcke. Czetner indes besteht die Bewährungsprobe über weite Strecken.

Ungünstig angesetzt

Ein gelungener Abend also insgesamt. Fragen bleiben dennoch. Weshalb bloss ist diese Oper in Hochdeutsch gehalten? Denkt man, als der Stelzen-Ali (Samuel Müller Dimitri) die Bühne entert und sich als Mundartquassler breitmacht, als Einziger im Stück. Das Hochdeutsche schafft Distanz – und ist längst nicht bei allen Figuren und in allen Szenen gut verständlich.

Fragen kann man sich auch, wie Konzert Theater Bern dazu kommt, die Opernpremiere in der schulisch vollbepackten zweiten Januarwoche abends anzusetzen. Das altermässig arrivierte Stammpublikum dominierte bei der Premiere am Mittwoch. Eine rechte «Familienoper»-Stimmung wollte sich nicht einstellen.

Nächste

Vorstellung: So, 15. 1., 16 Uhr, Stadttheater Bern. Weitere Vorstellungen bis 4. 4. Altersempfehlung: Ab 6 Jahren. Dauer: circa 90 Minuten inkl. Pause. Tickets unter: www.konzertthaterbern.ch. (Berner Zeitung)