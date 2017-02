Ganz schön abgelegen

Hotel Belalp:

Zeitzeuge des alpinen Pioniergeistes

Das Hotel Belalp ist ein Solitär, eine Ikone unter den historischen Berghotels: Es ist eines der letzten Belle Epoque-Hotels an solch exponierter Lage, frei stehend auf 2136 Metern. Es wurde 1858 vorab für englische Alpinisten just oberhalb des Aletsch­gletschers errichtet. Noch heute heisst diese eindrückliche Aussichtskante Aletschbord, auch wenn der Gletscher inzwischen kilometerweitentfernt ist.

Wer stilgerecht wie die Pioniere hochsteigen will, schnallt sich in Blatten die Ski oder Schneeschuhe an. Etwas einfacher gehts per Luftseilbahn, schliesslich ist die Belalp heute ein kleines, feines Skigebiet. Ein Glück, dass 1993 die Burgerschaft Naters das Hotel vor der Schliessung rettete und sanierte. Um das Potenzial der einzigartigen Lage auszuschöpfen, wurde 2011 ein anmu­tiger Anbau mit Sonnenterrasse und Panoramarestaurant erstellt.

Der Hotelgast hat nun die Wahl zwischen modernen Zimmern im An- und traditionellen im Altbau, die weniger Komfort, dafür mehr Cache aufweisen. Wer es stilecht mag, kann sogar das im Originalzustand belassene Zimmer von John Tyndall reservieren; der britische Physiker und Alpinist verbrachte 44 Sommer auf der Belalp. Und neu haben die neuen Pächter Marketa und Christian Meier auch einen Aufenthaltsraum à la Belle Epoque hergerichtet.



www.hotel-belalp.ch

Grimsel-Hospiz:

Wo der Sternenhimmel am klarsten ist

Wer das Grimsel-Hospiz anpeilt, hat Superlative gewählt: Es ist das Hotel mit der abenteuerlichsten Anfahrt, es ist das abgelegenste 4-Stern-Haus und in dieser Ab­geschiedenheit auch das komfortabelste. Die Anreise ist nur per Werkstransport möglich. Ab Handegg mit der Transportseilbahn, in Gerstenegg wird auf den Stollenshuttle umgestiegen, der einen fast 4 Kilometer weit durchs Kraftwerkseingeweide fährt. Wie in Science-Fiction-Filmen öffnen und schliessen sich Tore automatisch und eröffnen zwischendurch den Blick auf riesige Kavernen und Turbinen. Im Sommerloch (ausgerechnet!) muss zu guter Letzt nochmals auf eine kleine Werksseilbahn gewechselt werden. Die Transportpauschale ist ihren Preis wert!

Einmal beim Hospiz angelangt, ist der abenteuerliche Teil zu ­Ende. Jedenfalls sind hier keine Winteraktivitäten möglich, da das Hospiz strikte Auflagen zum Wildschutz einhalten muss. Wem der Sinn nach Erlebnis steht, muss in den Berg hinein: Die KWO, «Hausherrin» der Grimselhotels, bieten Kraftwerksführungen und eine Besichtigung der Kristallkluft.

Wer das Grimsel-Hospiz anpeilt, hat Superlative gewählt: Es ist das abgelegenste 4-Stern-Haus und dasjenige mit der abenteuerlichsten Anfahrt.

Hier oben aber kann man sich dem süssen Nichtstun hingeben – abschalten, entschleunigen. Das fängt schon an mit dem leckeren Kuchenbuffet in der Arvenstube. Das Kaminfeuer lockt zum Schmökern in der regionalen Literatur – der Geschichte der Grimselwelt und des Grimsel-Hospizes, das 1142 schon das erste urkundlich erwähnte Gasthaus der Schweiz war.

Durch den Bau der Staumauer wurde das Alpinhotel in ­seinem charakteristischen Granitmauerwerk 1927 am prominenten Platz auf dem lawinen­sicheren Felskopf Nollen neu ­errichtet; es machte als erstes elektrisch beheizbares Haus Europas Furore. Von 2008 bis 2010 wurde es von Grund auf erneuert, nach denkmalpflegerischen Vorgaben, aber doch nachhaltig. So wird das gesamte Haus mit der Abwärme aus der Stromproduktion beheizt. Durch die stilgetreue Renovation erfüllte es aber gleichwohl die Auflagen, um auf Anhieb als Swiss Historic Hotel klassiert zu werden.

Die schönste Beschäftigung auf fast 2000 Metern ist wohl aber, das Wetter zu geniessen, die manchmal abrupten Wechsel zu verfolgen. Der 20-minütige Rundweg über den Nollen eignet sich dazu bestens. Er reicht auch dafür, sich den Appetit fürs Abendessen zu holen. Im Felsenkeller kann man sich aus 300 Provenienzen einen guten Tropfen aussuchen, und auf weissen Tischtüchern wird ein erlesenes 4-Gang-Menü aufgetragen. Schliesslich sind wir in einem 4-Stern-Haus zu Gast.

Es sind aber noch mehr Sterne zu haben – draussen im Hotpot. Wer bei minus 20 Grad im wohlig warmen Wasser blubbert, glaubt sich dem Sternenhimmel näher als irgendwo sonst. Da wünscht man sich insgeheim, hier oben eingeschneit zu werden. Was bei akuter Sperrung der Zubringerstrasse ab Innertkirchen ganz selten sogar passieren kann.



www.grimselwelt.ch

Berghotel Mettmen:

Das Glarnerland aus der Vogelschau

Der Blick ist gleichermassen überraschend wie imposant: Auf das ganze Glarnerland hinunter sieht man und über die Ostschweizer Hügel bis nach Deutschland. Fernglas statt Fernseher auf dem Zimmer macht da Sinn – wer kennt denn schon die Glarner Berge, ausser Tödi und Glärnisch? Es ist drum auch mutig, dass Sara und Romano Frei-Elmer in diesem Krachen auf 1600 Metern, wo man erst mit Alpentaxi und Seilbähnchen hingelangt, ein topmodernes neues Hotel eröffnet haben. Als langjährige Hüttenwarte der populären nahen Leglerhütte des SAC wussten sie aber um das grosse Potenzial des Freibergs Kärpf, des ältesten Wildschutzgebiets Europas.

Zu ihrem ganz persönlichen Stil passt das liebenswürdige, fast ausschliessliche Glarner Personal. Bewusst wollten die frischgebackenen Hoteliers keine Sterne, damit auch weiterhin «aller Gattig Lüüt» einkehren mögen. Das sind im Winter Schneeschuh- und Skitourenläufer und auch mal Eisfischer und -taucher, die im nahen Garichti-Stausee ihrer Passion frönen. Vom Standard her könnte es das Berghotel Mettmen gewiss mit mehrsternigen Häusern aufnehmen: Standesgemäss ist auch der abendliche Überraschungsviergänger, mit innovativen bis bodenständigen Zutaten. Und darnach lässt sich mit einem Hirnibigger oder Hexätröpfli, den urigen Lokalbränden, wunderbar abheben.



www.berghotel-mettmen.ch

Hôtel de la Chaux-d’Abel:

An der Langlauf-Magistrale, aber im Nirgendwo

Eigentlich kann man mit der Chemin de fer du Jura bis knapp 2 Kilometer ans Hotel fahren, nach La Ferrière, dem einzigen Berner Zipfel in den Freibergen. Und Gabriela Haas, die nette Hotelière, holt einen gerne am Bahnhöfchen ab. Doch richtig «ankommen» tut erst, wer den Weg ans Ziel unter die Ski nimmt; von dieser Lage sind ja vor allem Langläufer angesprochen – direkt an der Magistrale der Franches-Montagnes, kurz vor der Verzweigung des Nord- und Südastes. Wenn nicht verkehrstechnisch, so doch gefühlt ist man hier völlig «ab vom Schuss», am einen Ende der Schweiz. Das Haus hat eine sehr lange Geschichte: Es wurde 1857 als Wohnhaus errichtet und 1910 in ein Kurhaus umgebaut. Gabriela Haas konnte das von den Vorgängern zum Hôtel aufgewertete Bijou 2012 erwerben.

So nüchtern sich das Hôtel von aussen präsentiert, so charmant ist es im Innern eingerichtet, ganz im Landhausstil. Jedes der 20 Zimmer ist individuell möbliert und hat einen eigenen liebevollen Namen, etwa Les Fleurs, Les Anges oder les Etoiles.



www.hotellachauxdabel.ch

(Berner Zeitung)