Leben wie in «Dinner for One»

Miss Sophie und Butler James gehören in Deutschland und der Schweiz zu Silvester wie Tischbomben oder das Mitternachts-Cüpli. Dabei hat die Handlung des Fernsehsketchs gar nichts mit dem Jahreswechsel am Hut. Miss Sophie (May Warden) feiert den 90. Geburtstag zusammen mit ihren Freunden Mr. Pommeroy, Mr. Winterbottom, Sir Toby and Admiral von Schneider.

Nur: Die geladenen Gäste sind alle tot, und so muss Butler James (Freddie Frinton) einspringen und Runde für Runde mit der senilen Hausherrin anstossen – viermal. Bald ist er so beschwipst, dass der Tigerteppich nicht mehr sein grösster Stolperstein ist.

Speisen wie Sophie

Der 1963 in Deutschland gedrehte Comedysketch (Regie: Heinz Dunkhase) spielt in der englischen Upperclass, und entsprechend ausgewählt sind Kostüme und Interieur. Um sich in die Welt von «Dinner for One» hineinzuversetzen, braucht es kein exorbitantes Budget.

Mit unseren Stylingtipps katapultieren Sie sich und Ihre Wohnung im Nu an Miss Sophies Tafel. Wie viel Sherry, Weisswein, Champagner und Portwein Sie dort trinken, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Cheers!

«Dinner for One» am 31. 12. am TV: 15.25 Uhr NDR, 18 Uhr WDR und 3+, kurz vor Mitternacht SRF 2 (Auswahl)

