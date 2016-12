Liebeserklärung an das Meer

«Wie zwei Freunde im Schlauchboot ausziehen, um im Nordmeer einen Eishai zu fangen, und dafür ein ganzes Jahr brauchen.» Der Untertitel dieses Buches ist keineswegs humorige Fiktion: Der fünfzigjährige Kriegsreporter, Fotograf und Sachbuchautor Morten A. Stroksnes lässt sich tatsächlich vom gut zehn Jahre älteren Künstler Hugo Aasjord überreden, von einem fragilen Boot aus mit stinkenden Tier­kadavern nach einem legendären Meeresungeheuer zu angeln.

Gefrässiges Urzeitwesen

Der Grönland- oder Eishai ist mit 600 Kilogramm der grösste Fisch der Polarmeere und mit bis zu 400 Jahren das langlebigste Wirbeltier, das erst mit 150 Jahren geschlechtsreif wird. Das gefrässige Urzeitwesen mit einer Haut wie Schmirgelpapier, messerscharfem Gebiss und giftigem Fleisch lebt in einer Tiefe bis zu 1000 Metern. Es wird selten gesichtet und ist kaum erforscht, was die Neugier der beiden alten Freunde weckt.

«Das Meer hat viele Farben. Aber wie ist sein Klang? Sind es Wellen, die leise an den Strand plätschern oder windgepeitscht gegen Klippen donnern?»



Morten A. Stroksnes

Mehr als Vorwand beabsichtigen sie, aus dem Lebertran ihrer Beute eine besonders resistente Farbe zu gewinnen. Sie ist bestimmt für den Anstrich der ­ehemaligen Fischfabrik auf der kleinen Lofoteninsel Skrova, die Aasjord und seine Frau zu einem Kulturzentrum machen wollen. Von dort aus unternehmen die Abenteurer ihre Angeltouren auf dem oft stürmischen Vestfjord.

Sie begegnen Schwert- und Pottwalen und erleben die ursprüngliche Natur in all ihren Stimmungen, die Stroksnes mit poetischer Präzision beschreibt: «Das Meer hat viele Farben. Aber wie ist sein Klang? Sind es Wellen, die leise an den Strand plätschern oder windgepeitscht gegen Klippen donnern? So hört es sich nur vom Land aus an. Unter Wasser aber entwickelt das Meer einen tiefen, summenden Ton.» Die lange Wartezeit regt zum Philosophieren an: «In der stillen Weite des Wassers habe ich eine ganz neue Sicht auf mein Leben gewonnen. Ich muss immer wieder hinausfahren», schreibt Stroksnes.

Fakten und Mythen

Dazwischen trägt der norwegische Autor eine Fülle unterschiedlichster Fakten über das Meer zusammen: Uralte Mythen und dramatische Episoden von Polarforschern oder Walfängern, vor allem aber Beschreibungen der fantastischen Wesen, die in der nachtschwarzen Tiefe ihr Feuerwerk entfalten. Die authentische Fanggeschichte dient ­Morten A. Stroksnes vor allem als attraktiver Rahmen für neuere wissenschaftliche Erkenntnisse, belegt mit vielen Fussnoten.

«In der stillen Weite des Wassers habe ich eine ganz neue Sicht auf mein Leben gewonnen.»



Morten A. Stroksnes

«Es waren schon mehr Menschen im Weltall als in der Tiefsee. Die Ozeane sind ein fremdes Universum, das die Menschen vergessen haben. Sie sollen es nicht nur kennen lernen, sie sollen es spüren», umschreibt der Autor die Motivation zu seinem aufwen­digen Buch. Es ist auch ein Plädoyer für den Schutz der durch ­Verschmutzung und Überfischung bedrohten Meere, für die Schaffung eines polaren Schutzgebietes.

Da mutet es bloss seltsam an, dass der Autor aus einer skurrilen Laune heraus ausgerechnet einen sehr seltenen, wahrscheinlich gefährdeten Fisch fangen will. Und so ist man trotz einer ­gewissen Enttäuschung erleichtert, dass zum Schluss der Eishai entwischt. Was bleibt, ist die Freude an einem brillant geschriebenen, auch äusserlich schönen Buch.

Morten A. Stroksnes: «Das Buch vom Meer». Übersetzt von Ina Kronenberger und Sylvia Kall. DVA-Verlag, 364 Seiten. (Berner Zeitung)