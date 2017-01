Mit Schwung aus der Traumfabrik

Es gibt fast nichts, was an diesem Film nicht auf Anhieb verständlich wäre. Und das ist vielleicht die grösste, vielleicht die einzige Schwäche von «La La Land», einem Film, der seit der gestrigen Golden-Globes-Verleihung (siehe Box) als haushoher Oscar­favorit gilt. Ja, «La La Land» ist ein Musical, das es einem einfach macht. Bloss ein Happy End hält es nicht bereit, aber mit Happy Ends und Schwächen ist das ja so eine Sache: Sollte sich ein Film nicht beides erlauben dürfen, nur nicht da, wo man sie vermutet?

Grosse Motorhaubenrevue

«La La Land» von Damien Chazelle ist zunächst eine klassische Boy-meets-Girl-Geschichte, wie sie wohl nur Hollywood erzählen kann, vor allem, wenn Hollywood so ausgiebig von Hollywood erzählt. Sebastian (Ryan Gosling) hat Ambitionen als Jazzmusiker und Barbetreiber, Mia (Emma Stone) will als Schauspielerin durchstarten. Die beiden treffen sich erstmals auf der Autobahn, als bei einem Stau wildfremde Menschen aus ihren Wagen springen, um eine Art Motor­haubenrevue aufzuführen.

Doch Mia und Sebastian finden sich erst mal nervig und doof, selbst dann, als sie gemeinsam auf ei­nem Parkplatz mit Blick aufs Grossstadtlichtermeer tanzen. Aber bald entdecken beide immer mehr Gemeinsamkeiten am Gegenüber, und vor allem ermuntern sie sich, keine künstle­rischen Kompromisse mehr ein­zugehen bei dem, was sie tun.

Klassisch oder modern?

Mia, die in einem Café auf dem Filmstudiogelände jobbt, schreibt fortan an einem Solostück mit sich selbst in der Hauptrolle. Und Sebastian sabotiert seinen Brotjob als Loungepianist, indem er zu viel Free Jazz spielt. Apropos Jazz: Auch das ist (wieder) ein grosses Thema bei Regisseur Chazelle, wobei es in «La La Land» vor allem darum geht, wie man diese Musik heute noch spielen soll. Es ist eine Diskussion, die auf das Genre dieses Films zielt: Wie klassisch beziehungsweise wie modern sollte ein Musical heute sein?

Egoistisch gesteuerte Helden

Chazelle entscheidet sich für eine Mischform: Wir sehen einerseits Anleihen aus klassischen Musicals und Dramen (mit besonderem Fokus auf «Denn sie wissen nicht, was sie tun» mit James Dean). Andererseits folgen wir zwei zeitgemässen Protagonisten, die egoistisch gesteuert sind und für ihre Karriere alles aufs Spiel setzen – sogar ihre Grundsätze und die Liebe zueinander. Das ist die Spannung, von der «La La Land» lebt – zwischen Tradition und Erneuerung, zwischen Selbstverwirklichung und Hin­gabe. Und das wiederum ist das Grundthema von Regisseur Damien Chazelle, dessen Schlag­zeugerdrama «Whiplash» 2015 drei Oscars gewann.

Jetzt, mit seinem dritten Spielfilm «La La Land», steigt der 31-Jährige zum Topregisseur auf. Und ja, es hat schon Klasse, wie er das macht mit den Träumen und der Traumfabrik. Wie «La La Land» vermeintlich von Liebe, Leidenschaft und einem luftigen Leben erzählt. Aber je näher man hinschaut, desto mehr begreift man, was dieser Film eigentlich ist: eine schöne Show über Selbstzweifel, Versagensängste und zerplatzende Träume.



«La La Land»:Der Film läuft ab Donnerstag im Kino; aktuell ist er bereits im Lunchkino (Movie, Bern) zu sehen. (Berner Zeitung)