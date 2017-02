Schatzkästchen der Kaiser

«Mindestens einmal pro Monat muss ich auf die Kaiserburg», erzählt uns der 35-jährige Kellner im Restaurant. Die Burg ist nicht zu übersehen. Die mehrgliedrige Anlage liegt auf einem 60 Meter hohen lang gezogenen Sandsteinfelsen. Ihr zu Füssen die frän­kische Hauptstadt, eingefasst durch eine fast 4 Kilometer lange Stadtmauer mit vielen Türmen und durch den Fluss Pegnitz in zwei Teile geteilt.

Trotz Hochbetrieb nimmt sich der Kellner Zeit, beugt sich über den ausgebreiteten Stadtplan und gibt uns weitere Tipps: «Möchten Sie die ganze Anlage aus der Distanz sehen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder steigen Sie auf das Parkhaus in der Nähe der Lorenzkirche. Oder Sie stellen sich auf den Treppenaufgang bei der Adlerstrasse. Die Sicht von da aus auf die Burg darf per Gesetz nicht verbaut werden.»

So bummeln wir also durch die verkehrsarme Altstadt vorbei an der gotischen Basilika St.-Lorenzkirche, über die breite und mächtige Steinbogenbrücke Fleischbrücke und durch mittelalterlich geschlossene Gassen. Ein Idyll an Fachwerkbauten ist die Weissgerbergasse.

Die Holzbalken in Rot, Bordeaux oder Safrangelb geben zusammen mit den Schildern ein farbiges Bild ab. Da und dort sieht man auch Erker, die «Fernsehzimmer des Mittelalters». Ein paar Schritte später folgt das Albrecht-Dürer-Haus mit Fachwerk und Butzenscheiben, der ehemalige Wohnsitz und heutiges Museum des wohl berühmtesten Nürnbergers.

Lappen und Lumpen

Auf der Burg wehen zwei Fahnen, eine blau-weisse und eine rot-weisse. Eine Einheimische erklärt den Zusammenhang: «Erstere steht für Bayern, die zweite für unsere Frankenstadt.» Und verschmitzt lächelnd fügt sie einen Spruch an, der nach dem politischen Übergang zu Bayern Anfang des 19. Jahrhunderts bei den Franken die Runde machte: «Hängt der blau-weisse Lappen draussen, sind die Lumpen drinnen.»

Von der Burgzinne blicken wir über ein geschlossenes Meer von steilen, hohen Dächern ohne Vordächer, dafür mit unzähligen Lukarnen. Die Dachziegel sind durch die Abendsonne rot erleuchtet. Die Zwillingstürme der St.-Lorenz-und-St.-Sebald-Kirche ragen heraus. Ja, ein Blick, für den es sich sicher immer wieder lohnt, hier hinaufzukommen.

Es wirkt, als läge die Stadt im mittelalterlichen Schlaf. Doch der Schein trügt. Auch in der Burganlage kann man nicht darüber hinwegsehen: Die Nürnberger bauten ihre zerbombte Stadt nach dem 2. Weltkrieg zwar originalgetreu wieder auf. Doch bei aller Mühe und Fleiss konnten sie den Charme von alten Mauern nicht wiederherstellen.

Dass als Erstes die Burg wieder erbaut wurde, zeigt deren Bedeutung für die Stadt. Insbesondere Karl IV. verweilte gerne und oft im «Schatzkästchen der Kaiser». Er legte 1356 in der «Goldenen Bulle» (Unesco-Weltdokumentenerbe) fest, dass jeder 1. Reichstag des neuen Kaisers in Nürnberg stattzufinden hatte.

Auch wenn Nürnberg keinen unmittelbaren Zugang zu einem schiffbaren Fluss hatte, stieg sie zu einer bedeutenden Handelsstadt auf und war gar Anfang des 17. Jahrhunderts die drittgrösste Stadt im damaligen Deutschland. Das Fembohaus gibt einen Einblick, in welchen Verhältnissen ein reicher Kaufmann damals lebte. Es ist das einzige völlig erhaltene Bürgerhaus der Spätrenaissance- und Barockzeit. Allein die Räume mit den wunderbaren Stuckdecken und Holzarbeiten lohnen einen Besuch. Gleichzeitig gibt es einen Einblick in die Stadtgeschichte.

Die Handwerker hatten schon immer einen guten Ruf. Ihre Qualitätsarbeit wurde geschätzt. Ein Beispiel dafür sind Spielwaren. Noch heute richtet Nürnberg die weltweit bedeutendste Fachmesse für Spielwaren aus. Das Spielzeugmuseum in der Altstadt gibt einen Überblick über 3000 Jahre Spielen. Die Kaufleute hatten ihre Verbindungen bis nach Venedig. So kamen auch unbekannte Waren in die Stadt.

Lebkuchen und Würste

Gewürze und Mandeln waren im Mittelalter in Mitteleuropa sehr rar. Nürnberg aber backt seit dem 13. Jahrhundert Lebkuchen. Die besten sind die Elisenlebkuchen, die höchstens 10 Prozent Mehl enthalten dürfen. In der Conditorei Neef etwa werden die Haselnüsse dafür ganz geröstet und erst danach gemahlen. Das Aroma wird dadurch intensiver.

Allerdings sind die Lebkuchen dort nur zwischen Oktober und Dezember erhältlich. «Wir Nürnberger essen Lebkuchen zu St. Märtel am 11. November. Ab Weihnachten ist Schluss, dann kommen die Krapfen», erklärt Ingrid Neef, die mit ihrem Sohn Florian die Conditorei führt.

Wer es lieber deftig hat, bestellt Rostbratwürste zu sechs, acht, zehn oder mehr Stück. Sie sind fingerdick gross, etwa 20 Gramm schwer, bestehen aus grobem Schweinefleisch und werden überall angeboten. Die Hülle ist aus Schafsdarm. Dazu «Kren» (geraffelter Meerrettich) und Sauerkraut. Wir geniessen die Nürnberger Würstchen in einem der ältesten Wirtshäuser, Zum Guldenen Stern.

Am offenen Grill werden die rohen Würste über Buchenholzscheiten gebraten. Der getäferte Raum ist niedrig, die Stühle und Bänke eng an­einandergestellt, die Butzenfenster lassen kaum Tageslicht herein. Viele trinken Bier zu den Würstchen.

Bier und Bomben

Um der langen Biertradition in der Stadt etwas nachzuspüren, steigen wir in den Untergrund. Die grösste Felsenkellerei Deutschlands ist nur an einer Führung zu erleben. Es ist ein ­Labyrinth aus einer Vielzahl von Gewölben und Gängen, die aus dem Burgfelsen gehauen wurden. Der Bundsandstein ist teilweise von Rot bis Braun schattiert und ergibt faszinierende Maserungen.

Der Bedarf an Bier war im Mittelalter gross. Im 17. Jahrhundert trank jede Person bis zu 500 Liter jährlich. Weil es sauberer war als Wasser, gab man es auch den Kindern. Der Alkoholgehalt lag damals bei 2 bis 2,5 Volumenprozenten. Noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde hier Bier gelagert. Im 2. Weltkrieg dann suchten und fanden in den Kellern viele Menschen Schutz vor den Bombenangriffen.

Dass Nürnberg besonders häufig und heftig angegriffen wurde, kam nicht von ungefähr, die Stadt war ein bevorzugter Ort Adolf Hitlers. Auf dem Zeppelinfeld, nur wenige Busminuten von der Altstadt entfernt, liess er von 1933 bis 1938 das Reichsparteitagsgelände erbauen. Hier hielt er die Reichsparteitage der NSDAP ab. Es waren die wichtigsten Machtdemonstrationen des Regimes mit jeweils über 500 000 Zuschauern.

Dort, wo Hitler die Paraden und Huldigungen abnahm, finden heute Autorennen statt und posieren Menschen jeden Alters und jeder Herkunft für Selfies. Die Nürnberger gehen recht unkompliziert mit der Geschichte ihrer Stadt um. Als Gegengewicht dazu hat die Stadt 1993 zum Beispiel die «Strasse der Menschenrechte» beim Germanischen Nationalmuseum vom Israeli Dani Karavon erschaffen lassen. Auf Steinsäulen sind die 30 Artikel der Menschenrechte eingraviert. So haben in Nürnberg verschiedene Kapitel der Geschichte nebeneinander Platz. (Berner Zeitung)