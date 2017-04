Waldlauf zur Kunst

Die hochhackigen Schuhe eignen sich bei dieser Ausstellung nicht. Man kann sie im steilen Gelände höchstens als Widerhaken nutzen, um sich bis zum Kunstwerk vorzukämpfen. Besser geeignet sind Wanderschuhe. Dann steht einem Ausstellungsgenuss unter freiem Himmel nichts mehr im Weg. Ausser vielleicht ein paar OL-Läufer, die behände an den Kunstinteressierten vorbeirennen.

«Kunst orientiert» heisst die Ausstellung im kleinen Waldteil Färnstu bei Burgdorf. Es ist ein Zusammengehen von Kunst und Sport, zwei Bereichen, die sonst wenig miteinander zu tun haben. Genau das hat Kuratorin Martina Keller an diesem Projekt gereizt. «Die scharfe Abgrenzung von Sportler hier, Künstlerin dort wird aufgebrochen», sagt sie, die das Projekt im Rahmen ihrer Abschlussarbeit als Kulturmanagerin umgesetzt hat.

Schon die Planung war speziell. Die OL-Vereinigung Hindelbank wollte ihren jährlichen Wettkampf – er ist nach dem erfolgreichen Verbandsmitglied Simone Niggli-Luder benannt – aufbrechen. So entstand die Idee, nicht wie normalerweise Mulden, Kuppen und Hügel als Postenstandorte zu nehmen, sondern von Künstlern geschaffene Installationen. Die Wegpunkte gab Wettkampfchef Peter Lyrenmann vor. Sie liegen oft nicht am Weg, sondern mitten im Gelände. Denn ein Orientierungslauf hält sich nicht an Pfade, er führt querfeldein. Weniger sportliche Kunstbesucher können dennoch meist auf dem Weg bleiben, nur die letzten Schritte zu den Kunstwerken führen ins Gelände.

Plakatwände im Wald

Das klingt nach Land-Art. Doch «Kunst orientiert» ist anders. Die Materialien der Künstler und Künstlerinnen stammen nicht aus dem Wald. So hat die Bernerin Simone Zaugg APG-Plakatwände in den Wald gestellt. «Worte im Wald» heisst ihre Installation. «Das Feld hat Augen und der Wald hat Ohren», steht da beispielsweise, ein niederländisches Sprichwort. «Ich wollte damit ein Stück Urbanität in den Wald bringen», sagt die Künstlerin. Massiv und eckig hebt sich die Plakatwand tatsächlich stark von der Umgebung ab.

Auch der bekannte Burgdorfer Künstler Niklaus Wenger hat ein auffälliges Objekt in den Wald gestellt. «Refugee» heisst seine Installation aus weissen Zeltwänden. Sie erinnert an ein Flüchtlingscamp und ist doch zu luftig dafür.

Die Werke von Künstlerin Alexandra Kunz sind filigraner. Sie hat mit Papier, Draht und Latex kleine Interventionen geschaffen, die sich sanft in den Wald ­einfügen. So hat sie Papier-Draht-Figuren hingestellt, einem Wald aus Papierfiguren nachempfunden.

Ein Fenster im Wald

Neben regional renommierten Künstlern haben auch Studierende der Talentförderung Kunst an der Hochschule der Künste mitgearbeitet. So entstand das Werk «Nest» von Ronja Fankhauser, Giorgia Sarra und June Schädelin. Der Mensch nistet sich im Wald ein und macht sich die Natur zu eigen, so ihre These. Ein weisser Fensterrahmen in luftiger Höhe verändert je nach Blickwinkel, was wir sehen.

«Es war mir sehr wichtig, etablierte Künstler und Studierende zusammenzubringen», sagt Kuratorin Martina Keller. «Kunst orientiert» soll in jeder Hinsicht Abgrenzungen aufbrechen. Wettkampfchef Peter Lyrenmann nickt. Mit dem Eröffnungswochenende betreten beide Neuland: Zwei Welten treffen aufeinander. Es gibt reguläre OL-Läufe – gleichzeitig werden Kunst­interessierte anwesend sein. Die Läufer werden an den Installationen vorbeirennen. «Ich bin gespannt, wie die Läufer sie wahrnehmen», sagt Lyrenmann.

Am Sonntag folgt der Härtetest, 700 Läufer werden zum Einzel-OL erwartet. «Ich hoffe, am Schluss stehen noch alle Kunstwerke», sagt Kuratorin Martina Keller und lacht.

Vernissage: Samstag, 14 Uhr; Ausstellung bis 28. Mai. Kunstkarte auf www.olv-hindelbank.ch. Öffentliche Führungen:So, 30. April, 12 und 14 Uhr, So, 7. und 21. Mai, 11 Uhr. Podiumsgespräch mit Simone ­Niggli-Luder und Franz Gertsch: Do, 11. Mai, 18.15 Uhr, Museum Franz Gertsch, Burgdorf.