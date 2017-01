Warum wachsen Eiszapfen nie gerade?

So entstehen Unterwassereiszapfen

Eiszapfen können sich sogar unter Wasser bilden. Das Phänomen wurde erst vor wenigen Jahren von BBC-Kameraleuten eingefangen. Die Entstehungsprozesse ähneln jenen der normalen Eiszapfen an der Dach­rinne, unterscheiden sich in gewissen Punkten aber dennoch von ihnen. Unterwassereis­zapfen können immer dann entstehen, wenn Meereis gefriert.



Das Salz wird nämlich nicht in das Kristallgitter des Eises mit eingebaut, sondern sammelt sich in einer extrem salzhaltigen Flüssigkeit, der sogenannten Sole. Diese gefriert aufgrund des hohen Salzgehaltes nicht, weist aber dank hohen Salzgehaltes und hohen Kältegrades der Flüssigkeit eine grosse Dichte auf, ist also relativ schwer. Das schwere, extrem salzhaltige und sehr kalte Wasser sinkt nun zum Meeresboden ab.



Dabei gefriert das Meerwasser, das direkten Kontakt mit der zu Boden strömenden Sole hat, zu Eis und ­bettet diese praktisch in eine Eishülle. So entsteht unter Wasser ein Eiszapfen, der mit eiskaltem Salzwasser gefüllt ist.



Erreicht er nun durch sein Wachstum nach einer gewissen Zeit den Meeresboden, wird alles augenblicklich schockgefrostet, was sich in seiner Nähe am Meeres­boden befindet, sogar Meerestiere wie etwa Seesterne. Ein Unterwassereiszapfen ist also durchaus gefährlich und po­tenziell tödlich für alle Meeres­organismen in seiner Nähe.