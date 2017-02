SMS vom Dienstag, 21. Feburar

SMS

Zu verschenken



Hometrainer Kettler und Bauchtrainerbank. Gebrauchsspuren, aber voll funktionsfähig. Abzuholen in 3652. Nur SMS. 079 513 54 13

3 zweitürige Kleiderschränke, abzuholen in Hinterkappelen. Tel. ab 18 Uhr. 031 901 31 91

Keine Kochideen? Jede Menge Wildeisens-Kochen-Hefte zu verschenken. Nur SMS. 079 402 83 93



Win-Win- Kleber: Handy, Eistee, Nuss Stengeli, Total Waschmittel, Sandwich Tube. Habe auch zum Tauschen. 079 560 16 48



2 Metall-Bettroste. Masse: 187 x 95 cm. Abzuholen in Fraubrunnen. 079 519 54 45



In Seftigen: klassische Langlaufski Kneissl, Stöcke und Schuhe, Gr.40 und 41,5. 079 757 48 38



Teppich zum selber knüpfen, 8-eckig, Durchmesser 115 cm. Farbe rostbraun. In Langnau. 079 520 07 94



Handgeknüpfter Teppich (Tunesien), Grösse 200 x 250 cm. Farbe beige/braun/grün. In Langnau. 079 520 07 94



Tiefkühlschrank, 60 cm x 62 cm x 128 cm (B x T x H), links bandagiert, 5 Schubladen. Zum Abtransport aus meinem Keller in Bern sind 2 - 3 Personen nötig. 079 775 48 57

Ca. 60 Flaschen alter Rotwein ab Jahrgang 1986. 079 661 48 66

Aus Platzgründen: Zimmerpflanze Benjaminus, ca 1 m hoch. 076 3283203



Bosch GSL Tiefkühlschrank. Höhe ca 0,85. Muss abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 333 68



Kajütenbett mit Matratzen und Fixleintüchern. 079 449 79 08



Plastik-Kanister, 25kg, für Säuren geeignet, vers. Farben. In 3777. 079 441 59 13



HATA-Viehputzgerät. In 3766. 079 441 59 13



Golfsack, Schwarz, in Thun. 079 602 16 82



Gratis gesucht



Wir bräuchten kleine Mengen an Natriumalginat und Kalziumlactat für ein chemisches Experiment. Wer könnte uns helfen? 079 691 86 79



Blechgieskannen, auch defekt. 079 484 28 90



La-Bomba-Backform mit Rezeptbüchlein von Betty Bossi, Porto wird bezahlt. Bitte SMS. 079 652 68 01



Suche Holzpalett und Holzbretter aller Art und Grössen. 079 761 01 07



Eine funktionstüchtige Nähmaschine. 076 761 01 46



Ein gutes Tablet. 079 622 48 90



Tourenski und Schuhe für unsere 14-Jährige, 168 cm grosse Tochter. 079 622 48 90



Im Raum Thun: Bananenbaum, höhe ca.150 cm. Wird gerne abgeholt, danke.079 453 29 79



modäujsebahn, egal was, o kaputti. Danke. 079 884 44 53



Sims 3 oder 4 (Computer-Game). Nur SMS. 079 897 41 79



Nähmaschine für Anfängerin. Bin nicht mobil, wohne in 3752. Bitte nur SMS. 079 691 67 92

iPod mit Display, idealerweise Nähe Langnau. 079 860 66 65



Gehörschutz für Baby (5 Monate alt). Bitte nur SMS. 079 745 11 58



Gartenplatten, ca 30 x 100 cm. 076 533 28 05



Diaprojektor mit Leinwand. 079 392 96 92



Ein Rosechüechlieisen. Nur SMD. 079 544 73 22



Raum Bern-Ost: Suche (evtl. leihweise) neuere Reiseführer Vietnam/Laos/Kambodscha/Nordthailand. 079 205 72 14



Sparschwein. 079 823 80 97



Sonnenbrille für Baby (5monate alt). 079 712 15 94



alte gebrauchte Tontöpfe bis 25cm Durchmesser. Region Langnau, werden abgeholt. 079 297 51 09



Hat ev. irgendwo jemand eine noch funktionierende Happy-Air-Comfort-Luftbettmatratze? Länge 1 m 80 oder 1 m 90. Breite 95 cm. 078 846 18 85



bin auf der suche nach einer unihockey-goalie-junior-ausrüstung. liegt eine herum, die nicht mehr gebraucht wird?. 079 364 47 55





Kleinere, gut erhaltene Tiefkühltruhe oder TK - Schrank. Wird gerne abgeholt, Umgebung Bern. 079 204 62 65



Gut erhaltenes Punzierwerkzeug, das nicht mehr gebraucht wird! Danke im Voraus! 079 396 11 46



Wer hat Gartenwerkzeug, das nicht mehr gebraucht wird? Raum Oberemmental. 079 743 68 72



Sandwich-Tube-Kleber von Migros win win. Porto wird vergütet. 079 513 95 80



Das erste Inserat war ein Erfolg. Trotzdem suchen wir noch weitere Haustüren oder Zimmertüren für Feuerwehrübungen. Besten Dank. 079 460 35 90



Möbel und Dekorationen 60-er Jahre. 076 283 33 04



Ganz altes Grammophon, auch def. 079 201 65 46



QUITZ SITZKISSEN MARLIS BIERI MANZ EICHACKER 41 8051 ZÜRICH

0797611312



Puppenkleider, alle Gröse, und Kinder-CD. Nur Sms, Danke. 079 397 37 34



Diverses



Wer weiss das? Essig für den letzten Spühlgang beim Wäschewaschen: Reinigungsessig oder Lebensmittelessig? Nur SMS. 079 792 04 02



Gesucht: Grüner Korx-Schraubenzieher. Verloren in S3. Merci. 055 643 32 24