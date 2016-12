Rekordhoch hält den Schnee fern

Die Schweiz befindet sich derzeit mitten Einflussbereich eines ausgesprochen kräftigen Hochdruckgebiets. Das Hoch namens Yörn sorgt auf der Alpennordseite derzeit für extrem hohen Luftdruck. In Bern wurde am Dienstagabend um 20:40 Uhr ein Luftdruck von 976.1 Hectopascal gemessen. Der höchste je gemessene Wert in der Bundesstadt. Die frühere Rekordmarke datiert auf den 4. März 1990 zurück und wurde um 0.1 hPa übertroffen.

Derweil registrierte die Messstation im ganzen Land extreme Werte. Auf dem Zürcher Flughafen wurde mit 992.7 hPa der zweithöchste je an dieser Stelle gemessene Luftdruck regisitriert. In Chur wurden 977.8 hPa registriert, in Luzern 989.1 hPa, was jeweils dem dritthöchsten je gemessenen Wert entspricht.

Hochdruckgebiet Yörn bestimmt noch bis Ende des Jahres unser Wetter. Der hohe Luftdruck lenkt die Niederschlagsfronten ab und verunmöglicht dadurch Schnee- oder Regenfälle in der Schweiz bis Silvester. Unterhalb von 600 bis 800 Metern liegt über dem Flachland bis am Samstag oft Nebel. In den Bergen herrschen währenddessen praktisch wolkenlose Verhältnisse.

Auch das neue Jahr startet noch hochdruckbestimmt, dann zeichnet sich aber ein Wetterwechsel ab. Zu Beginn der Neujahrswoche könnten bis in tiefe Lagen ein paar Schneeflocken fallen. (pd)