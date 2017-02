Skurrile Verfolgungsjagd: Polizei jagt Bullen in New York

Die Anwohner im Stadtteil Queens in New York staunten nicht schlecht. Denn am helllichten Tag lief ein Stier durch die Strassen. Das Tier war aus einem Schlachthof geflohen. Das veranlasste die Polizei dazu Jagd auf den Bullen zu machen. Mit Betäubungspfeilen sollte der Stier eigentlich ausser Gefecht gesetzt werden, doch das Tier rannte einfach weiter. Das tragische Ende der Geschichte: Dem Bullen gelang es zwar dem Tod im Schlachthaus zu entrinnen, doch er starb auf dem Weg zu einem Tierheim im Stadtteil Brooklyn. (ab/Reuters)