So schön kann Kälte sein

Ein stürmischer Wind und gefühlte minus zehn Grad liessen die Schweiz am Dienstag zittern. Der starke Schneefall in der Westschweiz sorgte für ein Verkehrschaos. Die A1 in Richtung Genf musste vorübergehend sogar gesperrt werden.

Doch Winter, Sturm und Kälte haben auch ihre schönen Seiten. In welche romantische Landschaft der Genfersee verwandelt wird, sehen Sie im Video. (ver/SDA)