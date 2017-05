Brad Pitts Sucht-Geständnis

«Ich konnte einen Russen mit seinem eigenen Wodka unter den Tisch trinken, ich war ein Profi.» Brad Pitt gewährte in einem Interview mit dem «GQ Style»-Magazin Einblicke in sein Leben nach der Trennung von Angelina Jolie.

Vom Superstar ist wenig zu spüren. Er verbringe viel Zeit bei einem Freund, weil er im eigenen Haus allein sei. Trost findet er in handwerklichen Arbeiten: «Ich bastle alles Mögliche, mit Ton, Gips und Holz. Die Handarbeit ist gut für mich», sagt Pitt. Die therapeutische Auseinandersetzung mit sich selbst habe Vorrang gegenüber seinem filmischen Schaffen.

«GQ» gegenüber gibt er zu, bis vor kurzem im Chaos gelebt zu haben. Die Schuld dafür schiebt er dem Alkohol zu. Seit seiner Jugend könne er sich an keinen Tag erinnern, an dem er keinen Alkohol getrunken oder keinen Joint geraucht habe. Auch als er seine Familie gründete, habe er mit dem Alkohol nicht aufgehört. Letztes Jahr dann habe er zu viel getrunken. «Es wurde zum Problem», sagt Pitt. Nun habe er dem Alkohol entsagt und sei in Therapie.

Gehen getrennte Wege: Im Herbst 2016 reichte Angelina Jolie die Scheidung ein.

Die Läuterung vom Säufer zum Bastler verlief auffällig schnell: «Ich bin wirklich glücklich, dass ich mit all dem durch bin», meint Pitt und informiert seine Fans, dass er jetzt nur noch Cranberry-Saft und Mineralwasser trinke. «Ich habe die saubersten Harnwege in ganz Los Angeles.» Als Grund für den neuen, gesunden Lebensstil gibt Pitt nichts als die schlichte Einsicht an: «Ich wollte so nicht mehr leben.»

Zukünftig will sich Pitt mehr auf seine Kinder und weniger auf die Arbeit als Schauspieler konzentrieren – allerdings kann er sie auf Wunsch von Ex-Ehefrau Angelina Jolie nur im Beisein ihrer Nannies sehen.

Zwölf Jahre waren Brad Pitt und Angelina Jolie zusammen und sorgten mit ihrem Traumpaar-Glamour stets für Schlagzeilen – dank sozialem Engagement abseits vom Boulevard-Journalismus. Letzten Herbst reichte Angelina Jolie nach nur zwei Jahren Ehe die Scheidung ein. Der Grund? Pitt soll gegenüber einem seiner Kinder ausfällig geworden sein. Die Misshandlungsvorwürfe sind inzwischen widerlegt.

Noch ist die Trennung von Ex-Ehefrau Jolie nicht abgeschlossen. Gegenüber «GQ» sagt Pitt, dass er und Jolie den Weg «des giftigen Hasses» verlassen wollten und die Trennung nun freundschaftlich angehen würden. Jolie und Pitt haben zusammen sechs Kinder. (tse)