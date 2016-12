Carrie Fisher erleidet schweren Herzinfarkt

Die US-Schauspielerin Carrie Fisher soll auf einem Flug von London nach Los Angeles einen schweren Herzinfarkt erlitten haben. Das berichtet das Promi-Portal TMZ und weitere US-Medien. Die Personen an Bord hätten laut «TMZ» eine Herz-Lungen-Reanimation durchführen müssen. Die Notfallsanitäter am Boden hätten dann erst nach 15 Minuten Herzdruckmassage wieder einen Puls gespürt.

Das Flugzeug ist um die Mittagszeit (MEZ 21 Uhr) in Los Angeles gelandet, Fisher wurde sofort ins nächste Spital gebracht. Der Vorfall habe sich eine Viertelstunde vor Landung in L. A. ereignet. Ein sich an Bord befindender Arzt sei «lebensrettend» gewesen. Auch gemäss der Crew war Fisher zum Zeitpunkt der Landung nicht ansprechbar («unresponsive»).

Die Polizei von Los Angeles hat bestätigt, dass sie wegen eines Herzinfarkts eines weiblichen Passagiers ausrücken mussten und vor Ort mehrere Notärzte eine Reanimation durchgeführt hätten.

Auf der Intensivstation

Ihr Bruder Todd Fisher gab zunächst Entwarnung, ruderte dann aber später zurück: Seine Schwester werde weiter auf der Intensivstation behandelt. Zuvor hatte er der Nachrichtenagentur AP gesagt, dass Fisher «ausser Gefahr» sei und in stabilem Zustand in einer Klinik in Los Angeles liege.

In einem weiteren Interview räumte er jedoch ein, dass viele Details über ihren Zustand oder die Notfallursache im Dunkeln lägen. Bei vielem, das bisher über den Vorfall berichtet worden sei, handele es sich um Spekulationen. «Wir müssen warten und geduldig sein», sagte Todd Fisher. «Wir haben selbst kaum Informationen.» Carrie Fishers Management sowie Vertreter ihrer Mutter Debbie Reynolds und ihrer Tochter Billie Lourd reagierten zunächst nicht auf Anfragen. Nach Angaben der «Los Angeles Times» ist ihr Zustand «lebensbedrohlich».

Luke Skywalker sorgt sich um seine Schwester

Zwei weitere Schauspieler, die anscheinend an Bord derselben Maschine waren, zeigen sich bestürzt. «Ich weiss nicht, wie ich mit dem umgehen soll, aber Carrie Fisher hörte auf dem Rückflug auf zu atmen. Ich hoffe sie ist O. k.», schreibt Anna Akana. Auch Brad Gage sagt, er sei komplett geschockt. «Wir sassen vor Carrie Fisher auf dem Flug von London aus und jetzt wurde sie gerade von Notfallsanitätern aus dem Flugzeug gebracht.»

Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK ???? — Anna Akana (@AnnaAkana) 23. Dezember 2016

I'm in complete shock. @AnnaAkana and I sat in front of Carrie Fisher on our flight from London and she was just taken off the plane by EMTs — Brad Gage (@bradgage) 23. Dezember 2016

«Als könnte 2016 nicht mehr schlechter werden... Wir schicken Carrie Fisher all unsere Liebe», tweetet Mark Hamill. Er spielte den Protagonisten von Star Wars, Luke Skywalker – Prinzessin Leias Bruder.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) 23. Dezember 2016

Auch Chewbacca-Co-Star Peter Mayhew, der nicht an Bord war, sorgt sich um seine «Lieblingsprinzessin».

Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. @carrieffisher — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 23. Dezember 2016

«Schicke Dir die mächtigste Macht des Universums», twitterte «Game of Thrones»-Star Gwendoline Christie, die in der neuen «Star Wars»-Trilogie Captain Phasma spielt.

@carrieffisher The whole world is sending you so much love! Sending you the universes most powerful Force XXXXX??? — Gwendoline Christie (@lovegwendoline) 23. Dezember 2016

Sucht und psychische Leiden

Fishers Anfänge in Hollywood reichen lange zurück: Ihre Eltern sind die Schauspielerin Debbie Reynolds und der verstorbene Entertainer Eddie Fisher. Berühmt wurde Carrie Fisher vor allem mit ihrer Darstellung von Prinzessin Leia in der «Star Wars»-Reihe. In die Rolle der Anführerin einer galaktischen Rebellion gegen das Böse schlüpfte sie nach dem ersten Spielfilm «Krieg der Sterne» in drei Fortsetzungen der Saga, darunter «Star Wars: Das Erwachen der Macht» von 2015.

Auch als begabte Autorin ist Fisher in Erscheinung getreten. Für Furore sorgten vor allem ihre tiefblickenden Bücher über ihren Kampf gegen die Sucht und psychische Leiden. Erst vor kurzem hatte Fisher für eines ihrer jüngsten Werke - «The Princess Diarist» – geworben, in dem sie enthüllte, dass sie am «Star Wars»-Set mit ihrem Kollegen Harrison Ford ein Verhältnis gehabt habe. (mch)