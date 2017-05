Pippa Middleton hat «Ja» gesagt

In Bucklebury, England, steigt aktuell die – laut britischen Zeitungsberichten – «Society-Hochzeit des Jahres»: vor den Augen ihrer Schwester Herzogin Kate, zahlreicher Royals und Prominenter, heiratet Pippa Middleton den wohlhabenden Finanzier James Matthews.

Pippa fuhr gegen 12.30 Uhr Ortszeit in einem Rolls Royce Cabriolet an der St. Mark's Church in Englefield westlich von London vor. Sie trug ein Kleid aus Spitze, ein Entwurf des britischen Designers Giles Deacon. Das Haupt der 33-Jährigen verzierte ein schlichter Schleier. Die Braut wurde von ihrem Vater Michael Middleton in die Kirche geleitet.

Und sogar das Wetter spielte mit – die Sonne schien. Kurz zuvor hatte es in Englefield noch geregnet; an die Gäste waren schwarze und weisse Regenschirme verteilt worden. Die Gästeliste der Party ist streng geheim. Zur Trauung geladen waren auch Roger Federer und Ehefrau Mirka.

Gesperrter Luftraum

Nach der Kirche ist ein Empfang auf dem Anwesen der Eltern der Braut im nahegelegenen Bucklebury geplant. Zahlreiche Pressevertreter haben sich bereits vor Ort in Stellung gebracht.

There's about 100 members of the world's media outside the church ahead of Pippa Middleton's wedding https://t.co/s8TQqvSVWo pic.twitter.com/7QhAId6uxo — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) May 20, 2017

Der Luftraum über beiden Dörfern wurde geschlossen, um zu verhindern, dass Presseteams über die Veranstaltung hinwegfliegen oder Drohnen starten, um Videoaufnahmen zu bekommen.

Police officer accidentally reveals details of the ultra-strict security surrounding Pippa's wedding rehearsal https://t.co/memv5veeOJ pic.twitter.com/8kuyTeaWUG — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 20, 2017

Für Aufregung sorgten am Vortag der Hochzeit bereits unerwünschte Einblicke ins strikte Sicherheitsprotokoll der Party, an die Öffentlichkeit geleakt durch einen achtlosen Polizisten.

Kommt Meghan Markle?

Die britische Regenbogenpresse beschäftigte in den vergangenen Wochen indes vor allem eine Frage: Bringt Prinz Harry seine Freundin und Schauspielerin Meghan Markle mit zur Party? Der «Daily Telegraph» will wissen, dass Harry und seine Partnerin als einziges unverheiratetes Paar zur Trauung eingeladen sind.

Andere Journalisten wiederum spekulierten, ein Spa-Besuch Markles am Vortag der Trauung in London lasse definitiv auf letzte Vorbereitungen für den grossen Event schliessen.

Meghan Markle leaves a London spa after some last-minute priming hours B4 joining Harry at #PippaMiddleton’s wedding tomorrow @DailyMailUK pic.twitter.com/P80qAqI0Xc — Kelly Mathews (@allthingsregal) May 19, 2017

Partyzelt für 130'000 Franken

Eines steht fest: günstig wird die Feier nicht. Die geschätzten Gesamtausgaben für das grosse Fest liegen laut britischen Zeitungen bei rund 850'000 Franken. Allein rund 130'000 Franken sollen die Gastgeber laut der britischen Zeitung «Daily Mail» für einen Pavillon aus Glas ausgegeben haben.

Wie viele Gäste insgesamt anreisen und an der Zeremonie teilnehmen werden, gab das Brautpaar vorab nicht bekannt. Die Schätzungen wanken zwischen etwa 150 und 350 Personen. Angeblich eingeladen sind laut der Zeitschrift «Gala» unter anderem auch Roger Federer und Ehefrau Mirka.

Wie britische Medien berichten, soll Herzogin Kate sich aktuell vor allem um das Benehmen ihres Nachwuchses sorgen – bei kleinen Kindern in dem Alter wisse man ja nie. Diese Gedanken habe sie anderen Gästen auf einer Gartenparty im Buckingham-Palast anvertraut. Die zweijährige Charlotte wird als Blumenmädchen gehandelt. Ihr etwas älterer Bruder George könne bei der Zeremonie die Trauringe tragen, spekulierte die Presse. (jdr)