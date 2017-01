«Wo ist Sasha?» – Obamas Tochter fehlt bei Abschiedsrede

US-Präsident Barack Obama vergiesst bei seiner letzten grossen Rede Tränen. Doch viele Reaktionen im Internet betreffen weder seine Worte noch die Emotionen, die der mächtigste Mann der Welt zeigt. Sie drehen sich um eine Abwesende: die 15-jährige Natasha Obama, die alle Welt Sasha nennt.

Während ihr Vater redete, fragten immer mehr Leute auf Twitter: Wo ist Sasha? Wenig später entbrannte eine Diskussion unter dem Hashtag #whereisSasha. Das Netz spekulierte über die Gründe. Befand sie sich auf einer geheimen Anti-Terror-Mission, schaffte sie es nicht, sich rechtzeitig zurechtzumachen oder schmiss sie eine Party im Weissen Haus?

Secret mission to take out terrorists #WhereIsSasha — Theo Travers (@knifepartynikos) 11. Januar 2017

Prüfungsvorbereitungen

Die Antwort lieferte ein nicht genannter hochrangiger Mitarbeiter im Weissen Haus, wie «ABC News» und CNN berichten: Sasha musste am nächsten Tag in der Schule eine Prüfung schreiben.

Die Reaktionen fielen mehrheitlich bedauernd aus. Einige warfen Mutter Michelle Obama zumindest indirekt zu viel Strenge vor: «Du gehst nirgendwo hin, weil feine Hausaufgaben noch nicht erledigt sind», legt ein Jake Henderson der Mutter in den Mund.

I can hear Michelle now " Sasha you ain't going nowhere cause your homework is not done" #whereisSasha #ObamaFarewell #Royalty — Jake Henderson (@JakeMHenderson) 11. Januar 2017

Andere fanden die Absenz an einem so wichtigen Anlass übertrieben.

You don't miss out on your dad's farewell speech, Sasha. Once in a lifetime(s) chance. #whereisSasha #wheressasha — Jason Cuellar (@JasonCuellar1) 11. Januar 2017

Das Weisse Haus veröffentlichte Obamas Würdigung der Präsidententöchter nach der Rede auch auf Twitter:

"Of all that I’ve done in my life, I’m most proud to be your dad." —@POTUS to Malia and Sasha #ObamaFarewell https://t.co/JLR06l27pJ — The White House (@WhiteHouse) 11. Januar 2017

“Malia and Sasha...you have become two amazing young women, smart and beautiful, but more importantly, kind and thoughtful” —@POTUS pic.twitter.com/K1pHoy8Ug8 — The White House (@WhiteHouse) 11. Januar 2017

Obama erklärte in seiner Abschiedsrede auch erneut seine Liebe für seine Frau Michelle. Sie anwortete auf Twitter, sie sei stolz auf das, was sie gemeinsam erreicht hätten.

So proud of @POTUS and all that we've accomplished together. An incredible journey filled with remarkable people. I love you Barack. -mo pic.twitter.com/TFUN3GDLyz — The First Lady (@FLOTUS) 11. Januar 2017

(rub)