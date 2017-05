Ein Autofahrer ist am Times Square in New York City in eine Menschenmenge gefahren. Eine junge Frau wurde getötet, 23 weitere Menschen erlitten Verletzungen, wie die Polizei erklärte. Der 26 Jahre alte Fahrer, ein Veteran der Marine, sei festgenommen worden. Berichte, der Mann sei betrunken gewesen, wurden zunächst nicht bestätigt. Es gäbe keine Hinweise, dass es sich um eine Tat mit terroristischem Hintergrund handele, sagte der Bürgermeister New Yorks, Bill de Blasio.

Der Mann fuhr nach Angaben aus Polizeikreisen in der Mittagszeit in falscher Richtung auf der 42. Strasse am stets gut besuchten Times Square in Midtown. Etwa drei Strassenzüge weit fuhr er dabei laut Augenzeugen über den Bürgersteig, vorbei an Touristenmagneten wie dem Hard Rock Café und dem Restaurant Bubba Gump Shrimp. Dabei erfasste er zahlreiche Fussgänger.

Eine 18 Jahre alte Touristin aus Michigan wurde getötet, ihre 13 Jahre alte Schwester wurde nach Polizeiangaben verletzt. Als der Wagen schliesslich an einem Pfahl zum Stehen kam, versuchte der Fahrer zu fliehen und wurde von Augenzeugen überwältigt. Er fiel den Angaben zufolge schon früher wegen Alkohol am Steuer auf. Die Polizei vermutete keinen terroristischen Hintergrund. US-Präsident Donald Trump wurde dennoch über den Zwischenfall informiert.

«Er hat die Leute einfach umgefahren»

Augenzeugen berichteten, kurzzeitig habe Panik geherrscht. «Er hat die Leute einfach umgefahren», sagte Asa Lowe aus Brooklyn, der vor einem Geschäft stand und Schreie hörte. «Er hat nicht angehalten.»

Fernsehbilder zeigten, wie Menschen auf Tragen weggebracht wurden. Das Auto kam an einem Laternenpfahl und Stahlbarrieren mit zwei Reifen in der Luft zum Stehen. An dem sonnigen und warmen Tag hielten sich zahlreiche Menschen auf dem bei Touristen beliebten Platz auf. Viele kamen sofort den Verletzten zur Hilfe.

Passanten warfen sich auf den Fahrer

«Er wollte weglaufen, aber die Leute haben ihn niedergerissen», sagte Augenzeuge Lowe. Zu ihnen gehörte Ken Bradix, der im Restaurant Planet Hollywood arbeitet. Er und ein weiterer Mann warfen sich auf den Fahrer und hielten ihn fest, bis wenige Momente später die Polizei eintraf.

Ein Auto steht am Times Square in Flammen. Video: Tamedia/CNN

Polizeichef James O'Neill erklärte, der Verdächtige sei schon zwei Mal wegen Alkohol am Steuer festgenommen worden, in den Jahren 2008 und 2015. Wegen des zweiten Verstosses musste er seinen Führerschein 90 Tage abgeben. Zuletzt wurde der 26-Jährige in der vergangenen Woche festgenommen, weil er einen Notar mit einem Messer bedrohte. Aus Polizeikreisen verlautete, bei früheren Festnahmen habe der Mann gesagt, er fühle sich verfolgt.

Ein Augenzeuge filmt Verletzte am Times Square. Video: Tamedia/AP

Der Verdächtige wohnt im Stadtteil Bronx und ging 2011 zur Marine. Zuletzt war er auf dem Stützpunkt in Jacksonville in Florida stationiert. 2014 wurde er entlassen.

Die Barrieren am Times Square wurden aufgestellt, damit Wagen nicht auf den Gehweg gelangen können. Allerdings umringen sie nicht den gesamten Platz, es gibt Stellen, an denen Autos auf die Gehwege gelangen könnten. Der Times Square wird rund um die Uhr von der Polizei bewacht.

