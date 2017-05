23-jähriger Serienmörder in Arizona verhaftet

Die Polizei in der amerikanischen Metropole Phoenix hat einen mutmasslichen Serienmörder festgenommen. Der 23-Jährige werde verdächtigt, neun Menschen getötet zu haben, erklärte Polizeichef Jeri Williams am Montag. Der Mann, der von den Medien als «Serial Street Shooter» bezeichnet wurde, schoss stets aus fahrenden Autos heraus auf seine Opfer.

Für Hinweise, die zur Festnahme des Mannes führten, hatte die Polizei eine Belohnung von 75'ooo Dollar ausgeschrieben. Insgesamt seien über 3300 Hinweise eingegangen, teilten die Behörden mit.

PHX PD says Aaron Saucedo is the PHX Serial Street Shooter tied to at least 7 murders.... https://t.co/KzoiVvvgWp pic.twitter.com/UbIwGiR464