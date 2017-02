54-Jähriger vor Bahnhof angeschossen und schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am Montagvormittag in Gerlafingen SO ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Der Täter konnte festgenommen werden.

Die Tat ereignete sich gemäss Polizeiangaben kurz vor 10.45 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Gerlafingen. Gemäss polizeilichen Erkenntnissen wurde dabei ein Mann durch einen Schuss schwer verletzt.

Täter in Gewahrsam

Er wurde mit der Ambulanz in ein Spital gebracht. Der mutmassliche Täter, ein 54-Jähriger, stellte sich umgehend der Polizei. Die Strafverfolgungsbehörden nahmen Ermittlungen zur Klärung von Hergang und Umständen auf. Wie Onlinemedien berichteten, war die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort. Gemäss «Radio 32» hatten sich auf dem Schauplatz der Tat auch mehrere Angehörige des Opfers eingefunden. Offenbar handelte es sich um ein Familiendrama.

Wie die Tat genau abgelaufen ist, werde derzeit noch ermittelt, sagte Polizeisprecher Thomas Kummer auf Anfrage von «20 Minuten». Die Polizei stellte für den Nachmittag nähere Informationen in Aussicht.

Update folgt... (jdr)