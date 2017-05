6000 Hühner sterben bei Brand

Am Dienstag um 11.20 Uhr wurde die ansässige Feuerwehr zu einem Brand in einer Hühnerhalle in Düdingen gerufen. Wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt, vermochten die Einsatzkräfte zwar die Flammen zu löschen, doch die ungefähr 6000 Hühner im Innern konnten sie nicht retten.

Der 78-jährige Besitzer sowie sein 46-jähriger Sohn hatten beide Rauch eingeatmet und wurden zur Kontrolle ins Spital überführt. Die Brandursache ist noch unbekannt, ebenso die Höhe der Schadenssumme. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (mb/pd)