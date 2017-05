85-Jähriger stirbt bei Rekordversuch am Everest

Der nepalesische Ex-Soldat Min Bahadur Sherchan starb am Samstag im Basislager des Mount Everest, wie ein Beamter des nepalesischen Tourismusministeriums berichtete. Er wollte der älteste Mensch der Welt auf dem Mount Everest sein.

Sherchan hatte bereits im Jahr 2008 im Alter von 76 Jahren den Rekord aufgestellt. Fünf Jahre später brach der damals 80 Jahre alte Japaner Yuichiro Miura diesen Rekord. Vor seinem neuerlichen Anlauf zum Gipfelsturm hatte Sherchan der Nachrichtenagentur AFP im Februar gesagt, ihm gehe es nicht darum, Miura zu übertrumpfen, sondern seinen eigenen Rekord zu überbieten.

Die Nachricht von Sherchan Todes kommt nur wenige Tage nach jener von Ueli Steck. Der Schweizer Extrembergsteiger war am 30. April am Mount Everest ums Leben gekommen. Er wurde kurz darauf auf nepalesische Art eingeäschert.

Ansturm auf Everest erwartet

Derzeit halten sich hunderte Bergsteiger am Fusse des Mount Everest auf, um sich an die Höhenluft zu gewöhnen. Während des kurzen jährlichen Zeitfensters zum Bezwingen des Berges – üblicherweise sind die Wetterbedingungen Mitte Mai am günstigsten – wollen fast 750 Menschen den Aufstieg wagen.

In diesem Jahr ist es besonders voll am Mount Everest, weil danach die verlängerten Aufstiegsgenehmigungen für diejenigen Bergsteiger auslaufen, die ihren Gipfelsturm nach einem verheerenden Erdbeben 2015 aufgeben mussten. (roy/sda)