Bei Unwettern in Kalifornien sterben mindestens fünf Menschen

Bei einem der schwersten Regenstürme seit Jahren sind in Südkalifornien mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die sintflutartigen Niederschläge vor allem in der Nacht zum Samstag führten zu zahlreichen Strassensperrungen, verbreiteten Stromausfällen und Schlammlawinen.

In Sherman Oaks im Grossraum Los Angeles riss ein umstürzender Baum Stromleitungen mit sich und krachte auf ein Auto. Der 55-jährige Fahrer starb an einem Stromschlag, wie Medien unter Berufung auf Behördenangaben berichteten.

Starke Windböen

In Victorville östlich von Los Angeles wurde ein Autofahrer tot in seinem überfluteten Auto gefunden, in Thousand Oaks eine Leiche aus einer Wasserrinne geborgen. Zwei weitere Menschen starben CNN zufolge bei einem Autounfall auf einer regennassen Strasse in San Diego.

Windböen bis zu 130 Kilometern in der Stunde entwurzelten Hunderte Bäume und rissen Stromleitungen herunter. 130 000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. In einigen Gebieten wurden bis zu 2,5 Zentimeter Regen in einer Stunde gemessen.

Autos stürzen in Sinkloch

Auf einer Autobahn in Sun Valley standen zehn Fahrzeuge in tiefem Wasser, Einsatzkräfte retteten die Insassen. In Studio City stürzten zwei Autos in ein sechs Meter tiefes Loch. Die Fahrer blieben unverletzt.

Bis zur Hälfte aller Schnell- und Landstrassen im Umkreis von Los Angeles waren zeitweise gesperrt. In Duarte wurden 200 Häuser wegen Erdrutschgefahr vorsichtshalber evakuiert. In Forest Falls riss eine Schlammlawine weite Teile eines Berghanges in die Tiefe. Am Los Angeles River mussten Einsatzkräfte mehrere Menschen mit Schlauchbooten aus dem Wasser retten.

So nass wie selten

Für die San Francisco Bay sagten Meteorologen ebenso weiteren Regen voraus wie für Teile Nordkaliforniens. Für einige Regionen rechnen sie mit zwischen 10 und 25 Zentimeter Niederschlag bis Montagabend. Auch für Dienstag sind die Aussichten nicht besser. Die Wetterbehörde warnte vor neuen möglichen Überflutungen im Norden Kaliforniens, wo der Boden nach dem nassesten Winter seit Jahrzehnten durchtränkt ist.

