Betrunkener verletzt mit Auto 28 Menschen

Ein offenbar stark betrunkener Autofahrer ist am Samstag bei einer Karnevalsparade in der US-Stadt New Orleans in die Zuschauermenge gerast. Laut dem städtischen Polizeichef Michael Harrison wurden 28 Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer. Niemand schwebe aber in Lebensgefahr, hiess es. CNN zufolge ist das jüngste Opfer drei Jahre alt.

Der Fahrer des Geländewagens mit offener Ladefläche, nach Augenzeugenberichten ein junger Mann, wurde den Berichten zufolge festgenommen. Er sei wahrscheinlich «stark alkoholisiert» gewesen und habe zwei Autos gerammt, bevor er in die Menge gefahren sei, zitierte CNN Harrison. Es gebe keinen Hinweis auf einen terroristischen Akt.

BREAKING: New Orleans police say at least 12 are injured after a car ran into a crowd watching a parade https://t.co/b0nFig73La pic.twitter.com/1s0EH1Vbeh — CBS News (@CBSNews) 26. Februar 2017

Die Parade am Samstag war eine der grössten der alljährlichen Mardi-Gras-Feierlichkeiten in New Orleans, die am Dienstag ihren Höhepunkt erreichen. CNN zufolge ist dieser Umzug traditionell besonders familienorientiert. Viele Zuschauer hätten ihre Kinder mitgebracht. (chk/sda)