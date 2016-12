Brand im Misox hat sich ausgedehnt – A13 geöffnet

Im Misox hat sich der Waldbrand am Mittwoch trotz sechs Löschhelikoptern stark ausgedehnt. Dennoch konnten die Behörden die A13 und die H13 wieder für den Verkehr freigeben. Die brennende Fläche wuchs im Laufe des Mittwochs von 200 mal 600 Meter auf 600 mal 1200 Meter an. Dennoch: Der Brand sei unter Kontrolle, wie der Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, Roman Rüegg, auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet sagte.

Am Dienstag waren Waldbrände zwischen Mesocco und Soazza GR im Misox und im Seitental Chironico in der Leventina im Tessin ausgebrochen. An beiden Orten mussten Menschen evakuiert werden. Auch der Brand in der Leventina ist gemäss Informationen der Nachrichtenagentur sda unter Kontrolle, obwohl er noch nicht gelöscht ist. Es herrsche Feuerverbot.

Winde peitschen Flammen an

Im Misox habe der starke Wind das Feuer in die Höhe und nach Süden getrieben, erklärte Rüegg. Die Einsatzkräfte hätten sich speziell auf den Schutz bewohnter Gebiete konzentriert. Wie sich der Brand während der Nacht entwickeln werde, sei massgeblich eine Frage des Windes.

Vier Personen waren am Dienstagabend in Mesocco aus zwei Wohnhäusern evakuiert worden. Verletzt wurde niemand. Über die Brandursache herrscht noch keine Klarheit.

Seit dem Mittwochmorgen fliegen mehrere Löschhelikopter. Im Misox stehen drei Super Pumas der Schweizer Armee und drei Helikopter von zivilen Gesellschaften im Einsatz. Im Tessin flogen zwei Super Pumas der Armee sowie zwei weitere Helikopter Löscheinsätze.

Wie das Verteidigungsdepartement VBS mitteilte, wurden über den Brandgebieten Flugsperrzonen errichtet.

#Walbrand im #Misox: Zurzeit stehen fünf Super Pumas der Schweizer Armee im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. — VBS - DDPS (@vbs_ddps) December 28, 2016

Bereits in der Nacht auf Mittwoch sind Löschbecken errichtet worden, damit die Helikopter möglichst rasch beladen werden können. Laut einem SRF-Reporter vor Ort rechnet der Einsatzstab aber damit, dass der Brand auch noch morgen oder sogar übermorgen bekämpft werden muss.

Im Misox betrage die Distanz des Brandherds zu den beiden Dörfern Mesocco und Soazza weiterhin je rund 500 Meter, so die Kantonspolizei Graubünden. Je nach Lage könnte es trotzdem noch zu weiteren Evakuationen oder Strassensperrungen kommen.

Das Gelände ist teils nur schlecht zugänglich, was die Löscharbeiten erschwert. Auch der Wind macht den Feuerwehren das Leben schwer. Es blase ein starker Nordföhn mit Windgeschwindigkeiten von 60 Kilometern pro Stunde, wie MeteoSchweiz mitteilt. Ein Nachlassen des Windes wird am Mittwochabend erwartet.

Im Misox herrscht zudem grosse Trockenheit. Das letzte Mal regnete es im Bündner Südtal am 25. November. Es war der Abschluss einer einwöchigen Regenperiode, wie es am Mittwoch bei MeteoSchweiz auf Anfrage der sda hiess. Gemäss Prognosen von MeteoSchweiz ist der nächste Niederschlag erst in fünf Tagen angesagt, am 2. Januar. Mit grossen Mengen ist allerdings nicht zu rechnen.

Update folgt... (pat/mch/sda)