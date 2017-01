Bus mit Ziel Schweiz in Frankreich verunfallt

In Frankreich ist ein Bus mit einer portugiesischen Reisegesellschaft verunfallt, der auf dem Weg in die Schweiz war. Nach Behördenangaben starben mindestens vier Menschen. 27 weitere wurden verletzt, drei von ihnen sehr schwer. Erst wurde angegeben, dass fünf Menschen bei dem Unfall ihr Leben verloren haben. Eine Person konnte jedoch nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden.

Saône-et-Loire: au moins 4 morts et 27 blessés dans un accident de bus https://t.co/pk9HMuADSc pic.twitter.com/u7jgOigDS7 — BFMTV (@BFMTV) 8. Januar 2017

Der Bus mit ungefähr 40 Plätzen ist auf der N79 zwischen Charolles und Mâcon im Zentrum Frankreichs verunfallt, berichtete das Online-Portal Creusot-Infos. Unter den Passagieren hätten sich keine Kinder befunden. Das Fahrzeug sei am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr im Département Saône-et-Loire von der Strasse abgekommen, möglicherweise wegen Glatteis auf der Strasse. Nach Behördenangaben ist die Opferzahl noch provisorisch.

Die Nationalstrasse 79/ RCEA (Route Centre Europe et Atlantique) hat den Übernamen «Todesstrasse». Der Unfall ist der tödlichste seit jenem von letztem Jahr: Auf derselben Strecke, jedoch im Département Allier, verunglückten am 29. März 2016 12 Portugiesen auf dem Rückweg in die Westschweiz. (chi/sda)