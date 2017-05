Dieser Bodyguard lässt Herzen höherschlagen

Er trägt einen dunklen Anzug, hat einen Knopf im Ohr, beobachtet konzentriert das Geschehen, hält Türen auf und die Menge zurück: der Bodyguard. Einen besonders sehenswerten Personenschützer hat Twitter-Userin Elena Yip entdeckt. Es handelt sich dabei um den 36-jährigen Choi Young-jae, einen Leibwächter von Südkoreas frisch gewählten Präsidenten Moon Jae-in.

excuse me this is the new korean president's bodyguard pic.twitter.com/aIJVhZjo28

Über 24'000 Retweets und über 55'000 Likes als Reaktion auf Yips Tweet: Bodyguard Choi ist – mit stählernem Blick und starkem Kiefer – zur viralen Sensation geworden. Doch der Dämpfer für hoffnungsvolle Singles folgt zugleich: Wie das Büro des Präsidenten bestätigt, ist der Offizier verheiratet und zweifacher Vater.

@Other_Girl @elena_yip He is so pretty! Also super capable of excellent suit wearing and terrifying side eye! Like Korean James Bond... I want that fan fic!