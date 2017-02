Ein Blackhawk kreist über der Älggialp

Auf der Älggialp in Sachseln OW wurden diese Woche Helikopter getestet. Der Rahmen war ein internationalen Projekts zur Erprobung von Systemen, die Fliegen und Landen unter schlechten Sichtverhältnissen erlauben. Laut den Angaben an der Medienkonferenz auf dem Flugplatz Alpnach waren an den Versuchen rund 60 Personen aus den USA, Grossbritannien, Deutschland und der Schweiz beteiligt.

«Viele Helikoptereinsätze werden durch schlechte Sicht eingeschränkt oder sogar verunmöglicht», sagte Projektleiter Samuel Allemann in der «Luzerner Zeitung». Unter solchen Bedingungen könne Menschen in Not nicht geholfen werden, und das Risiko für Mensch und Maschine steige. Dies gelte nicht nur für die Armee, sondern beispielsweise auch für die Rega.

Schweizer Armee arbeitet mit Nato zusammen

Die sogenannte DVE-M-Technologie (Degraded Visual Environment Mitigation) soll dazu beitragen, die Sichtverhältnisse verbessern. «Dabei handelt es sich um eine sehr komplexe und aufwendige Technologie, und die Schweiz ist auf eine Kooperation angewiesen», erläuterte Allemann in der «Luzerner Zeitung». Die Schweizer Armee arbeitet deshalb in einer internationalen Nato-Arbeitsgruppe im Rahmen der «Partnerschaft für den Frieden» mit.

Divisionär Bernhard Müller, Chef Einsatz Luftwaffe, träumt davon, «eines Tages nicht nur bei schönem Wetter, sondern auch bei Nebel, Regen, zur Tages- und Nachtzeit mit dem Helikopter sicher an den Einsatzort fliegen und dort landen zu können.» Dieser Traum komme nun in die Realisierungsphase, sagte er in der «Luzerner Zeitung». Allerdings werde das noch einige Jahre dauern. (chi)