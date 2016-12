Ein Wal schwimmt durch New York

Die Abteilung für Sondereinsätze der New YorkerPolizei veröffentlichte am Samstag ein Foto eines ungewöhnlichen Touristen auf ihrem Twitter-Konto. Zu sehen war, wie ein Wal am Ufer der Upper East Side von Manhattan entlang schwamm, nahe der Residenz des Bürgermeisters.

#Harbor spotted another whale in the E. River this morning right next to Gracie Mansion. Even the wildlife want to ring in #NYE2017 in #NYC pic.twitter.com/oQNbnGBirm