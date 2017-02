«Er lachte nur und machte obszöne Gesten»

Die Polizei in Barcelona hat sich eine filmreife Jagd mit einem Geisterfahrer geliefert, der in einem gestohlenen Lastwagen voller Butangas-Flaschen über den Stadtring raste. Der Mann liess sich erst nach Schüssen auf den Kleinlaster in der Nähe der Stadtstrände festnehmen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte.

Während der schnellen Fahrt sind einige der Kanister von der Ladefläche gefallen, wie die Zeitung «El País» berichtet. Dabei sei eine Frau verletzt worden. Der Mann soll auf seiner Irrfahrt ein paar Autos gerammt haben.

Retiran ya el #camión que ha embestido varios coches en contra dirección en #Barcelona. Os lo contamos a las 15h en @A3Noticias @A3Catalunya pic.twitter.com/5DArYrNE2x — Laura Mesa (@Laura_Mesa_) 21. Februar 2017

Nach Angaben von Innenminister Juan Ignacio Zoido handelte es sich bei dem Geisterfahrer um einen Schweden, der bereits in der Vergangenheit psychische Probleme hatte. Einen «terroristischen Akt» schloss der Minister aus.

Eine Augenzeugin berichtete, der Geisterfahrer habe alle Warnrufe ignoriert, während er in hoher Geschwindigkeit in falscher Richtung über den Stadtring fuhr. «Als die Leute ihn anschrien, lachte er nur und machte obszöne Gesten», sagte Mireira Ruiz der Nachrichtenagentur AFP. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.

Bilder auf Twitter zeigen den mit Gasflaschen beladenen LKW.

Interceptat per @mossos i @barcelona_GUB un camió de butà que circulava envestint vehicles i que ha accedit contradirecció a les rondes. pic.twitter.com/prJcqHJjmK — policia.cat (@policiacat) 21. Februar 2017

Així ha estat el moment de la detenció del conductor que circulava en sentit contrari a la #RondaLitoral . Twitter @cjuroz pic.twitter.com/FlQqwDdQbl — L'Informatiu (@linformatiu_tve) 21. Februar 2017

Update folgt...

(woz/kat)