Europol und FBI heben riesigen Kinderpornoring aus

Internationale Ermittler haben einen weltweiten Kinderpornoring enttarnt und ausgehoben. In den verschiedenen Ländern seien rund 900 Menschen festgenommen worden, teilte Europol am Freitag in Den Haag mit. In Europa haben Ermittler insgesamt knapp 370 Personen festgenommen.

Mindestens 259 sexuell missbrauchte Kinder seien identifiziert oder gerettet worden. Die bislang geheim gehaltene Operation dauerte mehr als zwei Jahre.

Website mit mehr als 150'000 Nutzern

Anfang dieser Woche waren die drei Hauptverantwortlichen der Internet-Plattform «Playpen» in den USA zu Gefängnisstrafen von bis zu 30 Jahren verurteilt worden. Playpen ist nach Angaben von Europol eine der weltweit grössten Kinderporno-Plattformen mit mehr als 150'000 Nutzern. Federführend für die Aktion war das amerikanische FBI.

Das FBI hatte «Playpen» 2015 entdeckt. Anschliessend waren weltweit die geheimen Ermittlungen unter dem Namen «Operation Schnuller» begonnen, um die Nutzer aufzuspüren. Europol koordinierte dabei die Ermittlungen in Europa. Es sei «eine der grössten und komplexesten Ermittlungen, die je gegen Kindesmissbrauch im Internet durchgeführt wurde», schreibt Europol auf Twitter.

.@FBI @NCA_UK @TheJusticeDept One of the largest & most complex investigations ever undertaken to tackle online child sexual abuse. Great example of international coop. — Europol (@Europol) May 5, 2017

Playpen befand sich im verborgenen Teil des Internet, dem Darknet. Über die Plattform konnten Nutzer Zugang zu grossen Beständen von Kinderpornos bekommen.

(mch/sda)