Explosion in nordfranzösischem AKW

Im nordfranzösischen Atomkraftwerk Flamanville hat sich heute Morgen gegen 9 Uhr eine Explosion ereignet. Ein Verstrahlungsrisiko bestehe aber nicht, weil die Explosion nicht im atomaren Bereichs des AKWs gewesen sei, erklärten die französischen Behörden heute.

Fünf Menschen erlitten Vergiftungen, es gab demnach aber keine Schwerverletzten. Ein Reaktor wurde heruntergefahren. «Es handelt sich um einen bedeutsamen technischen Vorfall, aber nicht um einen Atomunfall», sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP. In Flamanville stehen zwei Reaktoren, ein dritter wird dort gebaut.

Nicht so häufiger Wind aus NO, würde also von #Flamanville Explosion nicht nach Deutschland wehen https://t.co/nAZWQEs5St #wetter /FR