Flammenmeer nach Absturz von Kleinflugzeug in den USA

Wie US-Medien berichten, ist am Montagnachmittag Lokalzeit ein Kleinflugzeug in Häuser der Stadt Carlstadt (New Jersey) abgestürzt. Gemäss der Polizei stehen mehrere Häuser in Brand. Das Flugzeug des Typs Learjet 35 startete von Philadelphia und hätte auf dem Teterboro Airport um 15.30 Uhr landen sollen. Stattdessen stürzte es in der Nähe des Flughafens ab.

Noch ist unklar, wieviele Menschen an Bord des Kleinflugzeugs gewesen sind und wieviele Opfer es gegeben hat. Die lokalen Behörden wollen so schnell wie möglich genauer informieren.

DEVELOPING: Small plane crash near Teterboro airport in New Jersey https://t.co/bzfLoWNiGT pic.twitter.com/BNwSKm9o7y — CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 15, 2017

(fal)