Flugverkehr in Berlin-Tegel eingestellt

Wie die Berliner Polizei mitteilt, ist der Flugverkehr am Luftdrehkreuz Berlin-Tegel am Samstagmittag kurzzeitlich eingestellt worden. Grund für diese Massnahme war ein verdächtiger Koffer am Terminal B.

Kurz nach dem Mittag gab es jedoch Entwarnung: Der verdächtige Koffer sei harmlos, erklärten die Sprecher. Spezialisten des Landeskriminalamtes waren ausgerückt, um das Gepäckstück zu untersuchen. Das Terminal wurde geräumt und abgesperrt. Auch der öffentliche Nahverkehr war beeinträchtigt.

Der Flugverkehr in #TXL kann wieder aufgenommen werden. Der Einsatz der @polizeiberlin dauert aber an. — Bundespolizei B (@bpol_b) 29. April 2017

Der Flugbetrieb in #TXL wird aktuell eingestellt. — Bundespolizei B (@bpol_b) April 29, 2017

Ankommende Flüge wurden auf andere Flughäfen in Norddeutschland umgeleitet, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft.

Flughafen Tegel: Der Flugverkehr wird eingestellt. Ankommende Flüge werden umgeleitet. #TXL — Berlin Airport (@berlinairport) 29. April 2017

(jdr/sda)