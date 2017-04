Gedränge in SBB-Zügen wegen Vandalismus

Ein 38-jähriger Mann hat an drei in Zürich abgestellten Zugskompositionen mehrere hundert Scheiben eingeschlagen. Dabei richtete er einen Schaden von rund 500'000 Franken an. Hintergründe und Motiv der Tat sind noch unklar, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Am Freitagnachmittag kurz nach 15.45 Uhr beobachtete ein SBB-Mitarbeiter, wie ein Unbekannter auf der SBB-Abstellanlage Zürich Herdern in der Nähe des Bahnhofs Altstetten mit einem Hammer bei einem abgestellten Zug mutwillig alle Scheiben einschlug. Er meldete seine Beobachtungen sofort der SBB-Transportpolizei. Diese konnte den Mann vor Ort festnehmen.

Schweizer festgenommen

Bei einer ersten Begutachtung stellten Bahnangestellte fest, dass an mindestens drei abgestellten Zügen mehr oder weniger alle Scheiben eingeschlagen worden waren. Deshalb wurde die Stadtpolizei Zürich eingeschaltet. Der Mann wurde verhaftet und auf eine Polizeiwache geführt.

Erste Schätzungen von Spezialisten der SBB gehen von einem Sachschaden von rund 500 000 Franken aus. Betroffen sind zwei ICN-Züge und eine doppelstöckige S-Bahn. Die Hintergründe der Tat und das Motiv sind Gegenstand von weiteren polizeilichen Abklärungen. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 38-jährigen Schweizer.

Kapazitätsengpass bei den SBB

Ein Leserreporter berichtet gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet, es habe ein Gedränge in den Zugkompositionen gegeben. Die SBB bestätigt, dass es zu einem Kapazitätsengpass gekommen ist. Auf der Ost-West-Achse seien die Intercity-Züge verkürzt gefahren, sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig zu Bernerzeitung.ch/Newsnet. Das bedeutet, dass die Kompositionen nur 200 Meter lang waren, statt wie üblich 400 Meter lang.

Auch der Fussballmatch in Luzern sowie der Schneefall in der Ostschweiz haben den SBB zu schaffen gemacht. «In der Ostschweiz waren wegen dem Schnee Intercity-Neigezüge blockiert», sagt Ginsig. Wie lange es dauern wird, bis die Scheiben der beschädigten Züge ersetzt, kann er noch nicht abschätzen. (oli/sda)