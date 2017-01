«Hollyweed»-Täter stellt sich der Polizei

Die Polizei von Los Angeles hat einen 30-Jährigen festgenommen, der das berühmte «Hollywood»-Schild vor mehr als einer Woche in «Hollyweed» umgestaltet haben soll. Er habe sich den Beamten unter Begleitung seines Anwalts gestellt und sei vorerst wegen Hausfriedensbruchs in Gewahrsam genommen worden, teilten die Behörden am Montag mit.

Am frühen Neujahrsmorgen hatte der mutmassliche Vandale zwei riesige Planen benutzt, um aus den weissen Os des Schilds zwei Es zu machen. Dadurch war statt «Hollywood» «Hollyweed» – eine Anspielung auf Marihuana – zu lesen. Der nun festgenommene selbsterklärte Künstler hatte sich bereits in einem Interview mit dem Magazin «Vice» zu der Tat bekannt. Zu der Zeit bestätigte die Polizei jedoch nicht seine Verbindung zu der Aktion. (chk/AP)