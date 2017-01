Im Prozess um einen brutalen Überfall auf eine Hanfplantage in Altstätten Anfang 2015 hat das Kreisgericht Rheintal eines der beiden Opfer befragt. Der 45-Jährige, der durch Schüsse verletzt wurde und nur knapp überlebte, sagte: «Ich bin kaputt.»

Er leide unter starken Schmerzen und müsse jede Woche zwei Mal ins Spital gehen, erklärte der Postautochauffeur dem Gericht unter Tränen. Er lebe von Sozialhilfe. Arbeiten könne er wegen der bleibenden gesundheitlichen Schäden nicht mehr. Dann schilderte der Mann dem Gericht, den sechs Angeklagten und den Anwälten, wie er den nächtlichen Überfall Mitte Februar 2015 erlebt hatte. Er sei wegen eines Problems mit den elektrischen Sicherungen am Abend nach Altstätten gefahren. Dann habe er, weil es schon spät war, zusammen mit dem Wachmann im Gebäude übernachtet.

Nachts ging ein Alarm los. Auf den Monitoren waren mehrere Männer zu sehen. Er habe gedacht, es sei die Polizei, erklärte der Befragte. Dann hätten die Eindringlinge mindestens drei Mal auf die Opfer geschossen. Beide wurden durch Kugeln schwer verletzt. Ohne Rücksicht darauf, fesselten die Täter ihre Opfer.

Täter riefen die Ambulanz

Er habe die maskierten Täter, die zum Teil Polizeiwesten trugen, nicht erkannt, erklärte er 45-Jährige. Später hätten ihm zwei Täter zu trinken gegeben und ihm die Hände befreit. Der Überfall wurde abgebrochen. Auf der Flucht vom Tatort riefen die Täter mit dem Handy eines Opfers den Rettungsdienst.

Er sei ohnmächtig geworden und schliesslich erst im Spital wieder erwacht, erinnerte sich der Verletzte. Welche Rolle der Mann bei der illegalen Hanfproduktion spielte, ist unklar. Laut dem Staatsanwalt stand er regelmässig als Bewacher der Anlage im Einsatz. Er selbst stritt dies ab. Nur ein Mal habe er Wache geschoben.

Vor dem Opfer befragte das Gericht am Dienstag die zwei letzten der sechs Angeklagten. Diese blieben in ihren Aussagen vage. Beide beteuerten, sie hätten nichts von einem Waffeneinsatz gewusst. Sie hätten nur den Plan gehabt, in die Halle einzudringen und den Hanf zu stehlen.

Fraumünster-Posträuber

Zu den sechs Tätern gehört ein Mann, der 1997 an einem spektakulären Raubüberfall auf die Fraumünster-Post in Zürich beteiligt war. Gegenüber dem Kreisgericht Rheintal übernahm der heute 40-Jährige Zürcher die Verantwortung für die Schiesserei in Altstätten. Seine Mittäter hätten nichts damit zu tun gehabt, sagte er am Montag. Die Waffe habe er zur Sicherheit mitgenommen. Er sei überzeugt gewesen, nur Gummigeschosse geladen zu haben. Er habe niemanden verletzen wollen. Die Anklage fordert für ihn eine Freiheitsstrafe von elf Jahren, unter anderem wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Auch die Mittäter müssen mit mehrjährigen Freiheitsstrafen rechnen. (woz/sda)