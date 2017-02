Infektion durch Ratte endet tödlich

Die New Yorker Gesundheitsbehörden gehen der Verbreitung einer durch Ratten übertragenen Krankheit nach. In der Bronx sei eine Person an Leptospirose gestorben, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. In dem selben Häuserblock seien zwei weitere Menschen in den vergangenen beiden Monaten erkrankt. Die Zahl der Fälle entspreche dem üblichen Vorkommen von drei Fällen im gesamten Jahr, doch seien erstmals drei Fälle in einem sehr kleinen Umkreis aufgetreten.

Leptospirose ist eine seltene Infektionskrankheit, die zunächst ähnlich wie eine Grippe verläuft, im weiteren Verlauf aber die Leber schädigen kann. Sie wird meist durch Rattenurin oder offene Wunden übertragen. Ein Ansteckung von Mensch zu Mensch ist sehr selten. Die Erkrankung könne sehr ernst sein, sei aber mit Antibiotika gut zu behandeln, erklärten die Behörden. Zusätzlich gehen sie gegen die Ratten in dem betroffenen Viertel vor und informieren die Bevölkerung über die Krankheit. (chi/dapd)