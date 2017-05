Islamisten bei Antiterror-Einsatz festgenommen

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben am Mittwoch einen bundesweiten Antiterroreinsatz gestartet. Es gebe «eine bundesweite Aktion unter Federführung der Bundesanwaltschaft», sagte ein Sprecher der Polizei in Leipzig der Nachrichtenagentur AFP. Durchsuchungen hätten bisher in Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt stattgefunden.

Laut Informationen der Zeitung «Bild» geht es um drei Personen, von denen zweien eine Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS und einer anderen die Unterstützung zur Last gelegt werde.

Unter anderen seien in Leipzig drei Objekte durchsucht worden. Weitere Details werde die Bundesanwaltschaft nennen, sagte der Sprecher. Die Karlsruher Behörde ist unter anderem für Antiterrorermittlungen zuständig.

Update folgt... (jdr/AFP)