Kanadas Premier tritt in «Star Wars»-Socken auf

Die beiden Droiden R2-D2 und C-3PO haben dem kanadischen Premierminister an einem Treffen mit seinem irischen Kollegen Enda Kenny Geleitschutz gegeben. Die kultigen Figuren an seinen Füssen stellten am «Star Wars»-Tag Anzug und Krawatte in den Schatten. Immer wieder fällt der Premier mit seinen Socken auf. Am WEF 2016 traf er Bundesrat Johann Schneider-Ammann mit Totenkopfsocken.

(oli)