Kleinflugzeug stürzt auf Einkaufszentrum – fünf Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein geschlossenes Einkaufszentrum nahe der australischen Stadt Melbourne sind am Dienstag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handele es sich um Insassen der Maschine, sagte der Regierungschef des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews. Er sprach vom «schlimmsten Zivilluftfahrt-Unfall seit 30 Jahren» in dem Bundesstaat.

Nach Angaben der für die Polizei von Victoria zuständigen Ministerin Lisa Neville waren fünf Menschen an Bord der Privatmaschine. Das Charterflugzeug vom Typ Beechcraft war den Angaben zufolge vom Flughafen Essendon Fields nördlich von Melbourne nach King Island, rund eine Flugstunde südlich, unterwegs.

LATEST: A plane carrying five people has made two mayday calls before crashing into a DFO at Essendon. Witnesses to call 1800020616 #9News pic.twitter.com/wAB9U55RFr

JUST IN: Authorities and Premier @DanielAndrewsMP have spoken to media about a plane crash with a number of fatalities now confirmed. #9News pic.twitter.com/SHY7lswvNm