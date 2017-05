Kleinkind stirbt bei Unfall in Sempach LU

Ein Kleinkind ist am Freitagnachmittag in einem Wohnquartier in Sempach LU bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Kind im Vorschulalter war auf einem Velo unterwegs. Es kollidierte mit einem Auto und wurde dabei so schwer verletzt, dass es noch auf der Unfallstelle starb.

Wie ein Sprecher der Luzerner Polizei gegenüber dem Regionalfernsehsender Tele 1 sagte, ist unklar, weshalb es zum Unfall kam. (chi/sda)