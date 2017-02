Lastwagenfahrer übersieht Polizisten und klemmt ihn ein

In der Schöllenen zwischen Göschenen und Andermatt UR hat ein Lastwagenfahrer einen Polizisten übersehen und ihm zu wenig Platz zwischen dem Lastwagen und dem Polizeifahrzeug gelassen. Der so eingeklemmte Polizist wurde verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag, wie die Kantonspolizei Uri am Samstag mitteilte. Das Sattelmotorfahrzeug wollte von Göschenen nach Andermatt hochfahren. In der schneebedeckten Schöllenen musste er die Schneeketten montieren, weil er nicht weiter kam.

Als der Chauffeur des Lastwagens weiter fuhr, übersah er den Polizisten, der ihm helfen wollte. Der Polizist wurde zwischen dem Auflieger und seinem Polizeiauto eingeklemmt und dabei verletzt. Er wurde ins Spital gebracht, konnte dieses aber noch am Freitagabend verlassen. (sep/sda)