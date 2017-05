Lego-Bausatz soll Leben retten

Kaum einer spricht gerne über den Tod oder denkt darüber nach. Ein 42-jähriger Australier muss sich diese Gedanken derzeit deutlich früher als die meisten anderen Menschen machen.

Ihm bleiben nur noch wenige Wochen, nachdem ein Hautkrebs, der vor über drei Jahren entdeckt wurde, gestreut hat. Er will ein Vermächtnis für seinen Sohn schaffen und gleichzeitig weltweit auf die Gefahren der Sonne und die Bedeutung von Sonnenschutz aufmerksam machen.

Ein Strand aus Lego

Dafür hat Damien MacRae einen australischen Lego-Bausatz entwickelt, komplett mit Strand, Lebensrettern, Wachturm, Surfbrettern und mehr.

Die zehntausend Stimmen, die Kunden über die Lego-Ideenwebseite sammeln müssen, bevor der dänische Spielzeugkonzern diese intern diskutiert und unter Umständen umsetzt, hat der einstige Rechtsanwalt bereits zusammen. Nun steht noch die Zustimmung von Lego selbst aus.

Entstanden ist die Idee, nachdem MacRaes Hautkrebs in Lunge und Gehirn gestreut hatte und er eine Radiotherapie über sich ergehen lassen musste. Damals spielte der Australier mit seinem kleinen Sohn Aiden so viel Lego wie nur möglich.

Nicht nur, um Zeit mit seinem Sohn zu verbringen, sondern auch, um die Schmerzen auszublenden. Die beiden bauten zu Hause in Sydney Türme, Festungen und Weltraumraketen. Als sie jedoch einen Strand aufbauen wollten, stellten sie fest, dass keine der Bausteine dafür geeignet waren.

Zwei von drei Australiern haben Hautkrebs

Vater und Sohn beschlossen, einen Lego-Bausatz zu entwickeln, das den Spass am Strand nachahmte, aber gleichzeitig auch darauf aufmerksam machte, wie wichtig Sonnenschutz beim Spielen im Freien ist.

«Wie die meisten Australier habe ich einen grossen Teil meiner Kindheit am Strand verbracht», schrieb MacRae in seiner Petition an Lego. Hautkrebs werde meist durch zu lange und intensive Sonnenbestrahlung ausgelöst.

In Australien ist Hautkrebs weit verbreitet. Laut des australischen Krebsverbandes werden zwei von drei Australiern noch vor ihrem 70. Lebensjahr mit Hautkrebs diagnostiziert. Über 750'000 Menschen müssen jedes Jahr behandelt werden.

Lego-Erbe soll gerührt sein

Einen ersten Bausatz für ihn und seinen Sohn und, um seine Ideen Lego zu präsentieren, liess MacRae bei einem Spielzeughersteller in London produzieren, der Spielzeuge auf Bestellung entwickelt.

Neben einem Strand soll es Rettungsschwimmer geben, die nach australischen Stars benannt sind, die selbst bereits Hautkrebs hatten wie Nicole Kidman und Hugh Jackman. Alle Figuren sollen Sonnencreme und Sonnenhüte tragen, und damit von Anfang an das richtige Bewusstsein bei Kindern erzeugen.

Noch ist nicht klar, ob es künftig einen Lego-Strand geben wird, doch die «Australian Financial Review» berichtete, dass Kjeld Kirk Kristiansen, Erbe der Lego-Gründerfamilie, gerührt gewesen sei, als er von der Kampagne des Australiers hörte.

Lego erfüllt immer wieder Wünsche seiner Kunden: Seit 2010 sind bereits 19 Vorschläge, darunter Frauen in der Nasa, verwirklicht worden.

Doch MacRae läuft die Zeit davon. Bereits Mitte April schrieb er auf Facebook: «Leider sagen meine Ärzte, dass ich noch sechs bis zehn Wochen über habe, zu leben. Sechs Monate wären ein Wunder».

Deswegen sei es ihm wichtig, Kinder dazu zu bringen, sich «schlau in der Sonne» zu verhalten. «Ich denke, jeder versteht, warum dieses Projekt so wichtig für mich und Aiden ist», schrieb er. Er sei davon überzeugt, dass das Set in Zukunft Leben retten könnte.

Neben seiner Kampagne für mehr Sonnenschutz geht es dem Australier aber auch um ein persönliches Vermächtnis für seinen Sohn, dem er zeigen will, «wie eine kleine Idee, die man sich auf dem Boden im Schlafzimmer ausgedacht hat, Realität werden kann.» (Berner Zeitung)