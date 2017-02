Mann fährt in Menschengruppe – drei Verletzte

In Heidelberg ist heute ein Autofahrer in eine Gruppe von Fussgängern gefahren und hat mindestens drei Menschen verletzt. Beamte hätten den Täter gestellt und angeschossen, teilte die Polizei auf Twitter mit.

#Heidelberg #Bismarckplatz

Mann fährt in Personengruppe, 3 Personen verletzt, Tatverdächtiger von Polizei gestellt und angeschossen. pic.twitter.com/AL9cIuZsdy — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 25. Februar 2017

Die Tat habe sich am Bismarckplatz in der Heidelberger Innenstadt ereignet, die Hintergründe waren zunächst unklar. Der Fahrer sei mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht worden, berichtete die Heidelberger «Rhein-Neckar-Zeitung».

Auf offiziellen Polizeifotos waren Beamte in weisser Schutzkleidung zu sehen. Sie untersuchten das Auto, das vor einem Geschäftsgebäude zum Stehen gekommen war. Es seien Ermittlungen aufgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Die «Rhein-Neckar-Zeitung» zitierte Augenzeugen, denen zufolge der Mann nach der Tat mit einem Messer in der Hand geflüchtet sei. Beamte hätten ihn gestellt, wobei die Situation eskaliert sei und ein Beamter einen Schuss abgegeben habe.

(nag/afp)