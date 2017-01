Mann in Basel mit Fusstritten schwer verletzt

Ein 50-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in einem Lokal in Basel mit Fusstritten schwer am Kopf verletzt worden. Die Polizei nahm den mutmasslichen Täter und einen zweiten Mann fest. Mehrere Frauen hatten in der Webergasse eine Polizeipatrouille angehalten mit der Begründung, dass in einem Etablissement jemand geschlagen werde, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt mitteilte. Im Lokal sahen die Polizisten, wie ein Mann wiederholt auf einen anderen Mann eintrat, der am Boden lag.

Der 50-Jährige wurde am Kopf schwer verletzt. Er musste in eine Notfallstation eingewiesen werden. Der 25-jährige Türke, der die Tritte ausgeführt hatte, wurde festgenommen – allerdings erst, nachdem ihn die Polizei überwältigen konnte. Festgenommen wurde auch der Begleiter des Türken, ein 27-jähriger Syrer. Der Grund der Auseinandersetzung war am Sonntag nicht bekannt. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Über 500 Gäste evakuiert

Die Polizei musste in Basel auch an einen anderen Ort ausrücken. In einem Club an der Steinentorstrasse wurden am frühen Morgen des Neujahrstages Gäste evakuiert. Anlass war ein Knall im Untergeschoss des Lokals. Rund 500 Gäste mussten kurz nach 5 Uhr aus dem Lokal gebracht werden. Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte im zweiten Untergeschoss des Vice Clubs eine tränengasartige Substanz freigesetzt hatten, wie die Staatsanwaltschaft Kanton Basel-Stadt in einer Mitteilung schrieb.

Mehrere Menschen verspürten Atemnot und Reizungen der Atemwege und den Augen. Einige mussten sich auch erbrechen. Sie wurden vor Ort medizinisch behandelt. Eine junge Frau musste zur Kontrolle in eine Notfallstation eingewiesen werden. Rund 500 Gäste wurden von Polizisten und Security-Angestellten aus dem Club evakuiert. Die Polizei stellte den Menschen wegen der Kälte Decken und drei Fahrzeuge zum Aufwärmen zur Verfügung. Weshalb und wie es zu der Tat gekommen war, war nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. (woz/sda)