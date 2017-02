Massen-Durchfall nach Schulausflug

Nach einem Skiausflug auf den Stoos SZ sind am Freitag 88 Schüler und Lehrer der Sekundarschule Buttikon SZ an Durchfall und Erbrechen erkrankt. Mehrere Personen liessen sich im Spital behandeln. Die Betroffenen hatten am Mittag alle im selben Restaurant ein Spaghetti-Gericht gegessen.

Der Kantonschemiker des Laboratoriums der Urkantone, Daniel Imhof, bestätigte am Dienstag auf Anfrage Informationen des «March-Anzeigers». Die Ursache für die Erkrankungen sei nicht geklärt, sagte Imhof der Nachrichtenagentur sda. Vieles deute aber auf eine Übertragung des Erregers durch Lebensmittel hin.

24 blieben verschont

Insgesamt erkrankten alle 88 Personen am selben Tag. Eine solche Häufung wäre etwa für ein Grippevirus ungewöhnlich, sagte Imhof. Am Montag waren laut Angaben der Schule 25 Schülerinnen und Schüler noch immer krank gemeldet. Beschwerdefrei blieben 24 Teilnehmer des Skitags, die sich am Mittag offenbar andernorts verpflegt hatten. Das Laboratorium der Urkantone klärt ab, ob es sich beim Erreger um ein Virus oder ein Bakterium handelte. Dazu sollen Stuhlproben aus dem Spital ausgewertet werden. Zudem nahm der Kantonschemiker Kontakt mit dem Gastronomiebetrieb auf dem Stoos auf. Er will auch eruieren, ob noch weitere Personen, die nicht zum Skitag der Schule gehörten, betroffen waren. (jdr/sda)