Medizinisches Problem: 80-jähriger verliert Kontrolle über Auto

Am Sonntagabend gegen kurz nach 18:15 kollidierte in einem Kreisel in Solothurn ein 80-jähriger Autolenker mit zwei stehenden Wagen, die darauf warteten, in den Kreisel fahren zu können. Der Mann hatte auf Grund eines medizinischen Problems die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Er musste daraufhin mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmittelung schrieb. Die beiden anderen Lenker blieben unverletzt. (tpu/skp)