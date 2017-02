Morgen wüten Orkanböen

Das Sturmtief Udo bringt stürmisches Wetter in die Schweiz. Morgen dürften die Windspitzen im Flachland zwischen 70 und 100 Kilometer pro Stunde betragen, teilt der Wetterdienst Meteonews mit. An exponierten Lagen werden gar Orkanböen von über 120 km/h erwartet. Im Jura muss schon heute vor dem Eindunkeln mit ersten Sturmböen gerechnet werden.

«Vom Aufenthalt im Wald oder in Waldnähe wird dringend abgeraten», warnt der Wetterdienst. Zwar handle es sich nicht um einen Jahrhundertsturm, lose Gegenstände im Freien sollten dennoch befestigt oder versorgt werden.

Schneeflocken auch in tiefen Lagen möglich

Der Wind bringt auch kältere Temperaturen mit sich: Am Mittwochmorgen reicht es lediglich für 2 bis 3 Grad. Tagsüber betragen die Höchsttemperaturen bis zu 7 Grad. Ein erneuter Wintereinbruch ist im Flachland trotz möglicher einzelner Schneeflocken nicht zu erwarten.

Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter allmählich. Zwar bleibt es windig, doch die Böen sind nicht mehr so stark wie am Dienstag. Auch die Temperaturen sind wieder im Aufwärtstrend. Am Freitag und Samstag sind dank des Föhns bis zu 18 Grad möglich.

Der Wetterbericht von heute:

(woz)