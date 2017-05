Polizei beschlagnahmt Tausende Steroiden-Kampfhähne

Die US-Polizei hat bei einer Razzia in der illegalen Hahnenkampf-Szene rund 7000 Vögel beschlagnahmt. Mindestens zehn Menschen seien in dem Zusammenhang festgenommen worden, sagte Sheriff Bob Boese von der Polizei im Bezirk in Los Angeles der Zeitung «Santa Clarita Valley Signal».

Unter den gefundenen Tieren seien Hähne, Hennen und Küken gewesen. Auch verletzte oder tote Hähne seien beschlagnahmt worden. Gemäss Behördenangaben wurden die Tiere mit Steroiden gefüttert.

Die Tiere werden nicht weiter vermittelt – sie seien zu aggressiv, um sie zusammen mit Haushühnern zu halten.

100 Polizisten im Einsatz

Bei den Festgenommenen handelte es sich um die Besitzer des Grundstücks und derren Angestellte. Nach Behördenangaben waren bei der Razzia rund 100 Polizisten im Einsatz. Auch mobile Arenen für den Hahnenkampf und anderes Equipment wurden demnach sichergestellt.

Obwohl der Hahnenkampf in den USA illegal ist, gilt er immer noch als beliebter und lukrativer Wettsport, wie die Behörden mitteilten. Bereits 2007 hatte die Polizei auf demselben Grundstück 2700 Vögel beschlagnahmt. (woz/dapd)